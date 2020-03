Será Orizaba sede del campeonato nacional Fecombox

La ciudad de Orizaba será sede del Campeonato Nacional Fecombox zona Golfo-Centro, contando con cinco peleas en donde jóvenes originarios de Orizaba, Zongolica, Xalapa y Puebla se disputarán el campeonato en las categorías Peso Gallo, Mosca, Ligero y Súper Mosca.

Después de 20 años de espera para que se cristalizara este proyecto el presidente de la Comisión de Box y Lucha Profesionales de Orizaba, José Abraham Jarquin Gómez, acompañado de Marcos Hernández Hernández, coordinador del Comude, además de Alfredo García, vicepresidente de dicho consejo, así como de los peleadores Roberto de Jesús y Javier Vásquez, dieron a conocer los pormenores de este encuentro.

Los organizadores esperan sea un éxito toda vez que tendrá lugar el próximo 14 de marzo en la Plaza de Toros Coliseo La Concordia, en punto de las 20:30 horas.

"Cada uno de los boxeadores están rankeados (...) El día de hoy este programa fuera enviado a la empresa en el Reino Unido en donde se hace el registro de todas las funciones a nivel mundial, ellos revisan toda la programación, checan en su plataforma de información que los boxeadores que están apegados en este cartel esté debidamente registrados y rankeados", señaló Jarquin Gómez.

Puntualizó que una vez que se concluya el encuentro se deberá subir a la plataforma los resultados con toda la información del evento para que así pueda ser aprobado por cada uno de los boxeadores que acreditarán esas peleas en su ranking personal.

Mencionó que de acuerdo a la calendarización se contempla para el viernes 13 de marzo a las 13:00 horas en Plaza Valle el pesaje, mismo que correrá a cargo de la empresa especializada en pruebas laboratoriales que tendrá que enviar la documentación de los resultados del antidoping.

"La empresa Chopo serán los encargados oficialmente nombrados para hacer la prueba antidoping que corresponde al reglamento de un campeonato de corte nacional que vamos a presidir; es meritorio hace la prueba antidoping de sus resultados, se entregarán a la Comisión Nacional de Lucha Profesional para que a su vez repitamos el resultado de la prueba que se los haga a Fecombox, que es el organismo que rige a este campeonato nacional".

El presidente de la Comisión de Box y Lucha Profesionales de Orizaba dijo que el mismo 13 de marzo se dará a conocer que a las 16:00 horas se llevará a cabo la capacitación para jueces y referees en la misma plaza de toros.

Detalló que la cartelera está conformada de la siguiente manera: Pelea Estrella a ocho rounds, Peso Gallo: Miguel A. Rodríguez vs Jesús Galicia; Pelea Preestelar a seis rounds, Peso Mosca, Javier Romano vs Margarito Pérez; Pelea Especial a seis rounds, Peso Ligero, Rafael Montoya vs Benjamín Solar, Segunda Pelea Peso Ligero, Rafael Martinez vs Alejandro Palmeros; Primera Pelea a seis rounds, Peso Súper Mosca, Roberto de Jesús vs Brayan Bautista, teniendo como invitada especial a Mariana "La Barbie" Juárez.

En tanto a las medidas de seguridad que marca la Ley Estatal de Protección Civil se anunció que se contará con dos ambulancias, ocho paramédicos y cuatro médicos para atender cualquier emergencia que se requiera.

Cabe mencionar que por disposición del Consejo Mundial de Boxeo se disminuye el número de rounds de 10 a ocho en campeonato nacional para garantizar la integridad de los competidores.