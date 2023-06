Sabe Abdi Xicoténcatl que serán duelos difíciles

Abdi Jahdai Xicoténcatl Rodríguez, base-escolta de las Rojas de Veracruz, señaló que Fresaras de Irapuato, su rival inmediato, no será fácil de superar, una porque serán locales y dos, porque las del bajío han mejorado en su accionar.

"Freseras es un equipo que ha venido de menos a más, no será un equipo fácil y más porque vamos a su casa. No nos podemos confiar y vamos a ir a sacar las dos victorias", expresó.

Añadió que los días que tuvieron de descanso por el juego de estrellas de la Liga Sisnova LNBP Femenil, les vino bien, para recuperarse en lo físico y en lo mental, en esto último, porque suman cuatro derrotas en fila.

"Necesitábamos un descanso, tanto físico como mental. Queremos mejorar como equipo e individualmente; estamos listas para el trabajo que viene. Sabemos que no será fácil, vienen todavía 10 partidos en poco tiempo y la carga sigue siendo mucha.

"Vamos a ir integrando a las jugadoras que lleguen, les agradecemos a las que ya no están y esperemos que pronto nos complementemos. Vamos a salir a dar lo mejor de nosotros como cada partido", subrayó.

Xicoténcatl Rodríguez habló de la experiencia que vivió al ser convocada al Primer Juegos de Estrellas Femenil donde jugó para el equipo Caliente.Mx coronándose campeona además de ocupar el segundo lugar en la competencia de Tiro de 3.

"Es increíble saber que hicimos historia no sólo en la liga sino en el basquetbol femenil; la verdad es que la experiencia estuvo increíble.

"No me lo esperaba, pero llegar a la final fue algo muy padre. Me hubiera gustado ganar, claro, pero con el segundo lugar tengo", finalizó la base-escolta de la quinteta porteña.

La jugadora sabe que en Irapuato le espera un duelo complicado ante las Freseras.