Ricardo Peláez admitió que 'fue un error' insultar a Faitelson

Ricardo Peláez, actual director de Chivas, admitió que se equivocó al insultar a David Faitelson durante su etapa como comentarista en una emisión de futbol, en donde al entrar en un debate, el dirigente insultó al conductor.

En una charla con Enrique Bermúdez, aclaró que fue un error de ambos y recalcó sentirse apenado por lo ocurrido en ese momento, donde debatían sobre su salida del América.

Lo catalogo como un error de los dos, no debió suceder. Sucedió y debemos aprender ambos, él tiene una trayectoria muy importante en los medios, lo respeto y admiro mucho, como ex compañero siempre he sido agradecido con quien me da trabajo, estuve poco tiempo, contento pero conociendo mucha gente y valoro la amistad que hice con ellos pero simple y sencillamente lo catalogaría como un mal momento que no debió suceder" detalló Peláez en un podcast.

A su vez, aseguró que aún mantiene una buena relación con el conductor David Faitelson y que aquel amargo episodio quedo en el olvido, pues se pudo resolver en su momento.