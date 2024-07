Pronósticos para los Cuartos de Final de la Eurocopa 2024: ¿qué equipos ganan?

Cada vez quedan menos equipos en la Eurocopa 2024. El día de hoy concluyeron los octavos de final, y ya conocemos a las ocho mejores selecciones de la competencia.

A medida que el torneo avanza, los cruces se vuelven más interesantes, pues comenzamos a ver enfrentamientos entre las grandes favoritas y uno que otro "caballo negro" con el potencial de dar la sorpresa y meterse en la lucha por el título.

The quarter-finals are set!



What will the final of EURO 2024 be?#EURO2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/EO2Mcsl4b9