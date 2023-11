¿Por qué le quitaron la medalla de oro a un atleta mexicano en Panamericanos 2023?

La delegación mexicana que compite en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 sigue cosechando medallas y, en otros casos, pases para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Sin embargo, en días pasados ocurrió una situación que dejó con un muy mal sabor de boca al atletismo nacional. Te contamos.

Retiran medalla a atleta mexicano

Fue en la competencia de cinco mil metros; el atleta mexicano Fernando Daniel Martínez atravesó la meta en el primer puesto, consiguiendo el oro con un tiempo de 14:74.68; fue cuando estaba festejando su logro que uno de los comisarios anunció que sería descalificado.

Información replicada por medios deportivos indica que Martínez obstruyó con su brazo izquierdo al estadounidense Kasey Kneveelvard al momento de cruzar la meta, lo que marcó una diferencia de apenas una centésima en el tiempo y que daba la victoria al mexicano.

Según el reglamento, ese movimiento estaría prohibido, por lo cual ni el reclamo del delegado de la federación que lo acompañaba sirvió para que se mantuviera el resultado, por lo que el norteamericano se quedó con el oro.

#Día11| ?? ¡MEDALLA DE ORO PARA #México!



En una carrera de infarto, Fernando Martinez se impuso en los 5000m del #Atletismo y se subió a lo más alto de podio Panamericano



Primera presea dorada para la delegación azteca en el #ColiseoJulioMartínez?? pic.twitter.com/7b3guQsFra — Santiago 2023 (@santiago2023) October 31, 2023

La plata fue para Charles Philibert-Thiboutot de Canadá y el bronce para el brasileño Altobeli da Silva. Fernando Daniel Martínez era el actual campeón de dicha competencia tras haber ganado el oro en los Panamericanos de Lima 2019.

Martínez lamentó la decisión tras enterarse cuando estaba en entrevista con medios al final de la competencia, muy similar a lo ocurrido con Bernardo Segura en los Olímpicos de Sydney 2000, aunque dijo estar tranquilo al saber que le ganó ´en buena ley´ a sus rivales.

"Nos tomó por sorpresa y al estadounidense también, fue cuando le pregunté: '¿te toqué?' y me dijo: 'no, no me tocaste, yo no fui el que apeló", dijo Martínez ante medios de comunicación, sentenciando que lo ocurrido fue un ´movimiento natural del cuerpo´.

Martínez incluso fue fotografiado junto a otros atletas antes de darse a conocer su descalificación // Agencias

Sobre el apoyo que la Conade otorga a los deportistas Fernando Daniel Martínez fue bastante crítico, y más tras los dichos de Ana Gabriela Guevara, que lo responsabilizó de haber perdido la medalla por el movimiento de sus brazos.

A pesar de todo, dijo que ahora se concentrará en su preparación para los juegos de París 2024, donde buscará obtener la medalla que le fue retirada en estos juegos Panamericanos 2023.

"UNA DESCALIFICACIÓN NO ME VA AQUITAR EL MÉRITO DE HABERLES GANADO"



Daniel Martínez habló luego de enterarse que podría quedar descalificado. El mexicano aprovechó para mandar un fuerte mensaje a Ana Guevara cuando se le preguntó sobre ella pic.twitter.com/y4jMV94ZsJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 1, 2023