¿Por qué la Conade redujo la beca de Alejandra Valencia tras medalla olímpica?

El día de hoy surgió una nueva polémica respecto a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dirigida por Ana Gabriela Guevara, sonada por sus conflictos con los deportistas mexicanos.

A través de su cuenta de X, la arquera sonorense compartió, con frustración y preocupación, que, tras acudir a realizar un trámite en las instalaciones del organismo, fue informada que su apoyo económico había sido reducido.

Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @ CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias

Posteriormente, en entrevista con Caliente TV, la atleta declaró que había acudido a pactar su beca del próximo año cuando se le notificó del cambio, y se le explicó que este se debía a las tabulaciones fiscales que rigen a la Conade.

Aunque reconoció que esta reducción no se había hecho de manera arbitraria, y aunque no se le estaba retirando su apoyo, sí fue un golpe considerable para la multimedallista.

"Me la redujeron como un 30%. No me la negaron, me la bajaron. No es suficiente para competir [...] Traigo el coraje porque tengo que pagar mi preparador físico, mi psicóloga; tengo que conseguir lo que son suplementos, las medicinas. Y me recortan la beca".