Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina, ¿se pueden recibir al mismo tiempo?

La Beca Benito Juárez existe en el país desde hace unos años, mientras que la Beca Rita Cetina entró en vigor este año. Ambas fueron creadas por el Gobierno de México con la intención de reducir el abandono escolar y apoyar a familias en situación vulnerable.

Del mismo modo, aunque ambas brindan apoyo económico a estudiantes, están diseñadas para niveles educativos distintos, lo que lleva a preguntarse si es posible recibirlas al mismo tiempo.

La Beca Benito Juárez está dirigida a jóvenes que cursan el bachillerato o preparatoria en instituciones públicas, y su objetivo es brindar un impulso económico para que concluyan dicha etapa educativa. El monto del apoyo es de 1,900 pesos cada dos meses, durante un ciclo de diez meses.

Por su parte, la Beca Rita Cetina está enfocada en el nivel básico, específicamente para alumnos de secundaria inscritos en escuelas públicas. Esta beca otorga también un monto de 1,900 pesos bimestrales por familia, al que se suman 700 pesos por cada hijo adicional que curse la misma etapa.

¿Es posible recibir ambas becas al mismo tiempo?

La respuesta es no. Debido a que están orientadas a distintos niveles educativos y se consideran becas de tipo académico, no se pueden combinar. Si un miembro de la familia es beneficiario de una de estas becas, no podrá recibir la otra, al menos en el mismo periodo escolar.

Sin embargo, la Beca Rita Cetina sí permite su compatibilidad con otros apoyos de naturaleza distinta, como becas deportivas, de aprovechamiento académico o aquellas otorgadas por gobiernos estatales, municipales o incluso por instituciones privadas.

Es decir, una o un estudiante que reciba la Rita Cetina también podría ser beneficiaria o beneficiario de una beca por excelencia o talento deportivo, siempre y cuando no tengan el mismo propósito.