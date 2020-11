NFL: Peyton Manning encabeza lista de semifinalistas al Salón de la Fama

Este martes el Salón de la Fama reveló a los 25 semifinalistas para ingresar en 2021. Entre ellos, Peyton Manning, legendario quarterback, encabezó la lista, donde también lideran Charles Woodson, Calvin Johnson y Jared Allen.

Este es el primer año de Peyton Manning como semifinalista, luego de que se retiró tras ganar el Super Bowl 50 en febrero de 2016.

Cabe señalar que la lista de 25 semifinalistas será recortada a 15 finalistas en las próximas semanas por el comité de seleccionadores del Salón de la Fama.

Por lo que la Clase del 2021 del recinto será elegida en los días previos al Super Bowl LV, y hasta 5 de los finalistas serán los enaltecidos con su ingreso al Salón de los Inmortales.

Un aspecto importante a considerar es que de 130 exestrellas del Fútbol Americano Profesional, solo 25 pasaron a las semifinales.

BREAKING: 4 first-year eligible players are among the list of 25 Modern-Era Player Semifinalists for the Class of 2021.



More on the semifinalists: https://t.co/ZtQVFup3B2#PFHOF21 pic.twitter.com/ukCvmOWnrF