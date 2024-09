¡Medalla de oro! Gloria Zarza gana la primera para México en Juegos Paralímpicos 2024

Los atletas paralímpicos siguen poniendo a México en alto en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues ya suman 9 las medallas para el país.

En un logro histórico, Gloria Zarza Guadarrama, originaria del Estado de México, ganó este lunes 2 de septiembre la primera medalla de oro en esta justa deportiva.

Gloria Zarza conquistó el oro al participar en lanzamiento de bala F54, registrando una marca de 8.06 metros, superando a la brasileña Elizabeth Rodrigues con 7.82 metros y a la uzbeka Nurkhon Kurbanova con 7.75 metros.

Con este triunfo, la mexicana subió al podio, siendo además la primera mujer en lanzar más de ocho metros, en esta disciplina.

"He trabajado mucho para ello y sí, sí lo había pensado, lo había soñado. (...) Siempre me desperté soñando en esa medalla".

Señaló.

Tras ganar la presea de oro, Gloria Zarza tocó la campana de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Me siento muy contenta, fue algo que había soñado. No me quedé con nada, lo di todo hasta el último momento, la medalla tiene mucho valor y quería demostrar que podía".