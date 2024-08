¡Segunda medalla para México! Rosa María Guerrero gana bronce en lanzamiento de disco en Juegos Paralimpicos 2024

La atleta mexicana Rosa María Guerrero ganó una medalla de bronce en la disciplina de lanzamiento de disco en los Juegos Paralímpicos de París 2024, esta es la segunda presea para el país en esta justa deportiva, pues la primera fue de la nadadora Haidee Aceves, quien ganó plata en la prueba de los 100 metros dorso y quedó a tan solo unos segundos de 'robarle' el oro a la paratleta de Singapur Xiu Yip.

"Me siento muy contenta de volver a pisar el podio. Créeme que lo hago con mucho orgullo, representar a mi Estado, representar a mi país. Para mí es un honor, es una gran satisfacción y sobre todo porque represento no nada más a mi país, sino represento a toda mi familia".

Señaló Rosa María.

Rosa María Guerrero, se colgó el bronce en la prueba de lanzamiento de disco F55, donde obtuvo una puntuación de 26.67, por 3 puntos debajo de la colombiana Erica María Castaño, quien realizó 26.70 puntos.

Tras culminar su participación, la atleta paralímpica dio a conocer que buscaba obtener un mejor resultado, debido a su intensa preparación y a sus puntuaciones en competencias previas a París 2024.

"No fue el color que yo quería, pero créeme que me sabe más a oro que nunca por haber logrado lo que he logrado. Por enfocar, ser disciplinada y ser perseverante en cada lanzamiento".