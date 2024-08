¡Más cambios en la Champions League! UEFA presenta nueva imagen

Primero un nuevo formato, después una serie de ajustes al himno, y la UEFA Champions League no parece dejar de proyectar una nueva imagen en esta temporada que recién arranca y promete ser el comienzo de una versión nunca antes vista de la competición.

La UEFA ha decidido darle una nueva identidad a su competición estrella, denominada ´Kick of Light´, que se perfila como una mejora en el diseño de la marca del mayor torneo continental de clubes, y el cambio más notorio y atractivo se refleja en sus iconos digitales.

Estos cambios fueron presentados en un video difundido por la UEFA. El logotipo oficial permanece inalterado, pero el icónico balón de estrellas y la cúpula del famoso estadio ficticio de la Champions han recibido una renovación en sus elementos visuales, dándoles una textura más parecida al cristal.

Introducing the fresh new look for the UEFA Champions League ?#UCL | #KickOfLight