Marcelo rompe relación con el Olympiacos

El multinagador con el Real Madrid, Marcelo anunció por medio de redes sociales que ya no seguirá con el Olympiacos de Grecia.

El brasileño solamente jugó 10 partidos, en donde disputó 332 minutos disputados con el cuadro griego, anotando tres goles en solo cinco meses con los rojiblancos, el lateral izquierdo rescindo su contrato luego de no ver minutos con dos técnicos diferentes.

"He vivido momentos inolvidables en Grecia, donde me acogieron calurosamente en un nuevo hogar, no sólo para mí, sino también para mi familia. El Pireo y su gente tienen todo mi corazón y esta no será mi última vez en este increíble país", expresa Marcelo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

En sus redes sociales, Marcelo se expreso sumamente agradecido con club.

"Sólo puedo expresar mi gratitud por vestir la camiseta del Olympiacos. Aunque la estancia haya sido breve, la experiencia y los amigos que he hecho quedarán marcados para siempre en mi vida. Hoy me despido pero dejo mi afecto y respeto al presidente, a mis compañeros de equipo, a todos los empleados y aficionados del club. Deseo al Olympiacos un futuro lleno de éxitos", apunta el brasileño.

Aunado a esto, y con el interés de un equipo, que aún se desconoce, pero se habla que podría volver a jugar con Cristiano Ronaldo, le han tentado el tema deportivo y el económico, cosa que Marcelo, no lo vio con malos ojos.

El contrato del jugador de 34 años de edad, era por un año, con opción de alargarlo uno más, el brasileño, llenó de mucha ilusión a los aficionados del Olympiacos, tanto, que en su presentación oficial acudieron 25.000 hinchas en el estadio Karaiskakis.

Olympiacos, equipo histórico de Grecia

El Olympiacos, es un equipo histórico del futbol griego, en los últimos diez años ha conseguido levantar ocho veces la liga, tres veces la Copa de Grecia.

Momentáneamente, el equipo rojiblanco se encuentra en el tercer puesto de la liga griega.