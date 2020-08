Lillini: ´no usé a Pumas de trampolín para ser entrenador´

Luego de que Andrés Lillini fue ratificado como director técnico de Pumas para lo que resta del Torneo Guardianes 2020, el argentino afirmó que no se ve a futuro como entrenador del primer equipo, pues prefiere concentrarse en la cantera.





De acuerdo con información tomada de Récord, a pesar de esto comentó que va a dar todo por obtener buenos resultados durante el tiempo que permanezca al frente del cuadro felino.





´Yo no quiero ser técnico, yo no usé a Pumas de trampolín para hacer mi carrera de entrenador, quiero que eso quede claro´, expresó Lillini al medio antes mencionado.





De igual manera, recalcó que está consciente de que no tiene un solo comentario a favor, pues siempre ha sido un hombre que tuvo que romper barreras por el hecho de no ser futbolista profesional y no tener un apellido que respalde sus acciones, sin embargo, afirmó que no le quita el sueño, pues no es la primera vez que tiene que demostrar de lo que es capaz.





Además, recalcó que esto representa una responsabilidad muy grande en su carrera profesional, pues es un desafío sumamente difícil de planificar en la mente, ya que no consideró que Pumas fuera a pasar por su vida.