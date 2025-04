Elecciones en Xalapa

Prefacio.

Se les avisó con tiempo: la crisis política (pero también social, financiera y de seguridad) en Sayula de Alemán, está fuera de control. O se toman medidas drásticas, o ese municipio se convertirá en "territorio sin ley". *** Los presagios se están cumpliendo. Este miércoles renunció la última integrante del cabildo de Sayula de Alemán, Alicia María García Cruz, con lo dejó sola, sin ediles a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas. *** "Me quedé sola (...) Ya no hay quórum legal en nuestro municipio y, por lo tanto, ya no podemos tomar decisiones de forma colegiada", argumentó García Cruz tras entregar su renuncia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, y a la presidente del Congreso, Tanya Carola Viveros Cházaro. *** Pero en el Poder Legislativo siguen con la cantaleta de que "van a dialogar" con los ediles, para convencerlos de que continúen al frente de sus responsabilidades. Eso no va a suceder. *** Esta crisis la inició el que fuera secretario de Gobierno durante la administración de Cuitláhuac García, el cuenqueño Éric Cisneros Burgos, y desde entonces la alcaldesa se convirtió el poder absoluto. Los ediles trataron de frenar su voracidad, pero al darse cuenta de que sería imposible, decidieron hacerse a un lado. *** Es momento de que el Poder Legislativo tome decisiones enérgicas y mande el mensaje de que ninguna autoridad estará por encima de la ley.

* * *

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer su encuesta anual sobre seguridad pública urbana y en ella se pudo constatar que en el estado de Veracruz las ciudades con la mayor percepción de inseguridad con Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos.

Mediciones serias sobre las tendencias electorales en la capital del estado (Xalapa), esas que no sólo preguntan: ¿por quién votarían?, sino que se adentran en los retos que percibe la población, destaca que entre los xalapeños la mayor preocupación es, precisamente, la inseguridad.

No es la única. Mencionan al desempleo, la falta de agua, los problemas de movilidad (o sea, el tráfico) y las pésimas condiciones de las vialidades.

La elección municipal en Xalapa se sale de los modelos que suelen trazar los partidos políticos. La conformación de la sociedad en la capital del estado plantea exigencias poco comunes.

Académicos, burócratas, una numerosa comunidad estudiantil, pero -además- reconocidos especialistas en las artes que encontraron en esta ciudad su refugio soñado, son algunos de los perfiles que cada cuatro años definen a quien habrá de encabezar las funciones del ayuntamiento.

Aunque se suele decir que en las elecciones municipales cuenta mucho la cercanía del ciudadano con su alcalde, en el caso de Xalapa se analizan otros factores que, por cierto, parecen haber dejado de lado en procesos recientes.

Al xalapeño ya no se le convence con el desgastado discurso del "combate a la corrupción". Ya entendieron que, sin importar el color de la camisa que porten, corruptos hay en todas las fuerzas políticas.

Los xalapeños saben que la mejor forma de combatir la corrupción es exigiendo, desde la sociedad civil, el cabal cumplimiento de las funciones de cada servidor público.

Xalapa es, además, la sede de los Poderes del estado y, por tanto, al momento de elegir, los ciudadanos califican, no sólo el desempeño de los ediles, sino que también evalúan al gobernador, a los diputados y hasta a los magistrados.

Un elemento fundamental al momento de decidir, en Xalapa, es la percepción de eficiencia. Ya han tenido muy desagradables experiencias con personajes que enfocaron sus campañas en el combate a la corrupción, pero no tenían la menor idea de lo que representaba dirigir los destinos de la capital del estado.

Si revisamos las mediciones que hasta ahora se han hecho, la mayoría -si no es que todas- le dan un amplio margen a Morena al momento de medir a los partidos políticos, pero esa no es la única medición que vale.

Cuando al sondeo se le agregan los nombres de los contendientes, las diferencias ya no son tan grandes e, incluso, en algunos casos ya no le dan ventaja a la que será abanderada del partido en el poder.

Quien hoy se atreva a asegurar que la elección en Xalapa está definida, o no entiende el comportamiento de los votantes, o simplemente actúa como promotor de alguno de los contendientes.

Falta mucho camino por recorrer y será ahí, en el diálogo de frente con los ciudadanos, donde se habrá de definir al vencedor.

* * *

Epílogo.

Esta semana diversos grupos de la sociedad civil se han encargado de recordar que se cumplieron ya cuatro años del asesinato de Montserrat Bendimes Roldán (ocurrido el 17 de abril de 2021) y que hasta la fecha no hay una sentencia definitiva. *** Por la muerte de Montserrat está detenido y en proceso el que fuera su novio, Marlon Botas, pero la lentitud de la justicia en Veracruz y las evidentes pifias en la integración de la carpeta por parte de la Fiscalía de Veracruz, el cas no ha podido concluir. *** Justicia lenta no es justicia.

