Las últimas palabras de Sven-Göran Eriksson, ex DT de México, antes de morir (+Video)

El mundo del futbol está de luto. Sven-Göran Eriksson, quien entrenara a la Selección Mexicana hace ya unos años, perdió la batalla contra el cáncer a los 76 años de edad.

Las esperanzas no eran muchas para el sueco, quien desde principios de año recibió la noticia de que padecía un cáncer de páncreas incurable y que era cuestión de meses para que finalmente su cuerpo cediera a la enfermedad.

Erikkson, quien fue además técnico de clubes como Manchester City, Benfica, Roma y la Fiorentina, además de ser timonel de las selecciones de Inglaterra y México, decidió compartir en un documental sus últimos meses de vida, donde dejó un último mensaje para su familia y para el futbol.

En documental, Sven-Göran Eriksson habla sobre su enfermedad

Erikkson recibió en enero la noticia más dura de toda su vida: un cáncer de páncreas en estado terminal acabaría con su vida en un tiempo no mayor a un año; sin embargo, el ex técnico tomó la noticia con aplomo y supo que solo le quedaba disfrutar el mucho o poco tiempo que aún tenía.

"Hasta ahora había sido un hombre sano y ahora estoy enfermo; decir que no tengo miedo a morir supongo que es mentira; a veces me pasa por la cabeza pero trato de no pensar en ello", dijo el sueco a la plataforma Prime Video, donde se compartirá el documental de sus últimos meses de vida.

Una de las polémicas más grandes de Eriksson al frente del Tri fue cuando 'retiró' a Cuauhtémoc Blanco por una indisciplina // Agencias

Erikkson, que no tuvo una de sus mejores etapas al mando del tricolor en 2008 y hasta antes del Mundial de 2010, aprovechó esta oportunidad para ´despedirse´ del futbol, además de hacer visible su enfermedad y como una forma más de encarar a la muerte.

"La vida también se treta de la muerte, tienes que aprender a aceptarla; con suerte la gente dirá ´sí, era un buen hombre´ pero no todo el mundo lo dirá. Tuve una buena vida", apunto el estratega que logró cumplir uno de sus sueños: dirigir al Liverpool aunque fuera en un duelo amistoso.

El sueco sostuvo que, más allá de lo deportivo, una de sus metas en la vida era dejar un buen legado de frente a la batalla más dura de su vida.

Sven-Göran Eriksson aprovechó el espacio para dejar un último mensaje: