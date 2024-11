Gran Premio de Las Vegas 2024; ¿cuándo y dónde ver EN VIVO la próxima carrera de Checo Pérez?

Vuelve la actividad en la máxima categoría del automovilismo. Los motores de la Formula Uno sonarán este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, una de las carreras más jóvenes pero que busca volverse la más espectacular por lo vistoso de la llamada ciudad del pecado.

Fue en este circuito donde hace un año Sergio ´Checo´ Pérez consolidó el subcampeonato de pilotos, por lo que muchos esperan que tras lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil el mexicano logre sacar buenos réditos de cara al cierre de la temporada 2024.

Si bien Max Verstappen parece estar a pocos puntos de consolidar un nuevo campeonato mundial, queda claro que la escudería Red Bull no ha sido la misma que el año pasado por lo que está en riesgo el título de constructores, lo que buscarán revertir antes de terminar la temporada.

Además, los rumores sobre la posible salida de Checo de Red Bull siguen a la orden del día, otro motivo más para que el aún subcampeón de la F1 muestre que este 2024 solo fue una mala temporada.

Las acciones del Gran Premio de Las Vegas comienzan este jueves 21 de noviembre:

La carrera se realizará el domingo 24 de noviembre a las cero horas, un horario muy particular pues se busca que el Gran Premio de Las Vegas sea visto por la mayor cantidad posible de personas a nivel mundial.

