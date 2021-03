Esto le respondió Giovani Dos Santos al ´Piojo´ Herrera

Tras las afirmaciones del extécnico del América, Miguel ´Piojo´ Herrera, Giovani Dos Santos se pronunció al respecto y aseguró que nunca pidió su cambio en el partido ante Holanda en el Mundial de Brasil 2014.

Miguel Herrera aseguró que cuando era técnico de la Selección Mexicana, Giovani le pidió ser sustituido porque tenía muy calientes los pies y no aguantaba las ampollas. Sin embargo, el jugador negó este hecho.

"En toda historia siempre hay dos versiones y ésta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014: Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, vea el video de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio, las imágenes hablan por sí solas.

"Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo para estar los 90 minutos con mi selección", comentó Dos Santos en sus redes sociales.