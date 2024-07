Este fue el error de las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez que costó medalla en clavados en París 2024

Mexicanos continúan dejando en alto al país en los Juegos Olímpicos de París 2024; aunque los resultados no han sido favorables en todas las disciplinas, los atletas han conseguido posicionarse dentro de los mejores del mundo.

Este miércoles, durante la madrugada compitieron las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, en la disciplina de clavados sincronizados, en la plataforma de los 10 metros, pero no consiguieron medalla, quedando a tan solo unos lugares cerca del podio.

Las mexicanas finalizaron en el quinto puesto en la prueba de plataforma de 10 metros sincronizados con una calificación de 297.66 puntos.

Siendo el cuarto clavado donde Ale y Gaby presentaron una calificación baja, respecto a su grado de dificultad, lo que les resultó en una 5 posición frente a sus contrincantes.

Mientras tanto, las parejas de China, Corea del Norte e Inglaterra fueron quienes se quedaron las preseas de oro, plata y bronce, respectivamente.

Fue un proceso difícil, hubo altas y bajas de las dos. Me hubiera gustado no cometer errores pero no puedo regresar el tiempo.