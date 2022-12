Estará Fernando Guerrero en la Final del Mundial 2022

La FIFA anunció este jueves el cuerpo arbitral encargado para la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre Argentina y Francia y sobresale la presencia del mexicano Fernando Guerrero como apoyo en el VAR.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Federación Mexicana de Futbol destacó que el 'Cantante' formará parte de la final de Qatar 2022. El silbante azteca se desempeñará como VAR de apoyo y sumará su décimo primer partido en la justa del Medio Oriente.

Fernando Guerrero ha trabajado solamente en el video arbitraje en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y fue el responsable del VAR en los partidos de Dinamarca vs. Túnez, Bélgica vs. Marruecos y Japón vs España en la fase de grupos.

Como árbitro VAR de Soporte, el mexicano estuvo en el Alemania vs. Japón, Brasil vs. Suiza y Túnez vs. Francia de la primera ronda. Como AVAR, Fernando estuvo presente en el Suiza vs. Camerún y Galés vs. Irán en la fase de grupos.

Trabajando como VAR de apoyo, el mexicano formó parte del partido de Holanda contra Argentina en Cuartos de Final y también en el compromiso de Francia vs. Marruecos de semifinales.

Guerrero terminará el Mundial de Qatar 2022 como el silbante mexicano con más partidos en la justa. Sin embargo, César Ramos destacó por ser el árbitro central en cuatro partidos del campeonato y su mayor momento en la competencia fue dirigir la semifinal de Francia y Marruecos.

Por su parte, Miguel Ángel Hernández y Alberto Morín también sumaron cuatro partidos en Qatar 2022 mientras que Karen Díaz terminó con cinco partidos, pero cuatro se desempeñó como árbitro de reserva.

La final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia estará a cargo del silbante polaco Szymon Marciniak.