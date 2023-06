Diego Cocca busca la consolidación de la Selección Mexicana

Primero llegó al banquillo de Tigres, tuvo a su disposición el gran poder adquisitivo del club para traer los jugadores que quisiera, pero le ofrecieron la dirección técnica del ´Tri´ y no dudó en renunciar a los universitarios para arribar con la Selección Nacional, y ahora está por demostrar que llegó a hacer cosas importantes con dos torneos de peso para el conjunto azteca.

Su llegada a la selección se dio a conocer desde febrero del presente año y hasta ahora, solo ha dirigido cinco partidos, dos de ellos de la Liga de Naciones que fueron contra Surinam y Jamaica; mientras que los restantes fueron encuentros amistosos disputados contra Estados Unidos, Guatemala y Camerún.

Dar una opinión de sus números puede ser algo atrevido, pues cinco juegos es muy poco para establecer un criterio en base a datos y resultados obtenidos, lo que sí se tiene en cuenta es la urgencia de México por salir de la crisis futbolística que viven desde hace ya varios años por los resultados negativos que han venido cosechando.

En la ejecución, el seleccionado mexicano no ha modificado tanto su estilo de juego, ni los resultados que se tenían previamente, pues no han perdido, llevan tres empates vs Jamaica, EU y Camerún; y dos victorias frente a Surinam y Guatemala.

Ahora es cuando debe cumplir con ganarle a la selección estadunidense en el partido por la Final Four de la Nations League, Cocca no la tiene sencilla, y no solamente es el único objetivo a corto plazo, pues también tiene en puerta la Copa Oro 2023, en la que México era campeón habitual, pero que no se gana desde el 2019; puesto que en el 2021, México no le pudo hacer frente a su acérrimo rival de confederación.

Parece que actualmente, Estados Unidos es un equipo superior al combinado mexicano, ya que desde el 6 de septiembre del 2019 que México no consigue una victoria contra el conjunto de las barras y las estrellas, a partir de ahí, EL ´Tri´ ha sufrido dos descalabros en las finales de la Nations League 2021 y otra en la Copa Oro.

Seguido de esto, se disputó el hexagonal rumbo a Qatar 2022 y ninguno de los dos cruces pudo ser para los aztecas, pues nuestros vecinos norteamericanos se llevaron una victoria y el otro fue un empate. Ya bajo la tutela de Cocca en este año, se volvieron a enfrentar en un duelo de preparación que terminó en 1-1. Son cuatro años en los que México no sabe qué es ganarle a Estados Unidos.

Retomando la Copa Oro, puede decirse que los dirigidos por Diego tienen un grupo ´accesible´ para pasar a las fases de eliminación directa. Estando en un grupo donde se verá las caras con Haití, Honduras y Qatar, se espera que la selección se lleve el grupo B para aspirar a volver a levantar este trofeo.