'Finalmente lo rompieron'; Cruz Azul habría 'tirado' fichaje de Antuna con Panathinaikos

Aunque desde hace unas horas se daba como un hecho el traspaso de Uriel Antuna desde Cruz Azul al futbol griego con el Panathinaikos... sin embargo, el sueño europeo del ´Brujo´ habría terminado antes de empezar.

Según diversos portales deportivos, las negociaciones entre la máquina y el equipo helénico se habrían roto, esto a consecuencia de las exigencias que los celestes han impuesto para aceptar la salida de Antuna.

Hace unos días, se reveló que ya eran al menos tres las ofertas que los griegos habrían hecho al Azul para hacerse de los servicios del internacional mexicano, las cuales en su momento fueron rechazadas.

Después de esto, y ante el silencio de ambas partes y la no convocatoria de Antuna para el primer juego de la liga en contra de Xolos, parecía que por fin había humo blanco para su partida.

La operación implicaba su compra obligatoria después de seis meses por una suma cercana a los 8 millones de dólares. Parte del dinero sería para Chivas, que posee aún un buen porcentaje de la carta del futbolista, y que al parecer a los de la Noria no les gustó mucho.

Públicamente se ha manejado que la oferta de los griegos, además de ser menor a esos ocho millones, implicaba ciertas condicionantes que tampoco serían del agrado de los celestes.

'Finalmente lo rompieron'

Hoy, el ´Brujo´ compartió en sus redes sociales unas imágenes que confirmaría que la directiva azul ´destrozó´ su segunda aventura en tierras del viejo continente.

"Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz", es parte de lo que se lee en un clip que Antuna habría tomado de una cuenta de TikTok y compartido, junto con un corazón roto, en sus historias de Instagram.

Esto coincide con lo que fuentes al interior del equipo han indicado sobre que el canterano de Santos Laguna no se ha visto tan animado en los entrenamientos, al grado que Raúl ´Potro´ Gutiérrez había prescindido de él no por el fichaje, sino por no verlo enfocado.

Uriel Antuna, quien tiene contrato hasta finales del 2025 con el Cruz Azul, ya había expresado sus deseos por volver a probar suerte en Europa tras su paso por el Groningen y ser fichado por el Manchester City, antes de su llegada a la MLS y posteriormente a México.

¿Antuna podrá tener revancha europea o lo veremos vestido de azul por uno o varios años más?