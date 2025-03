Copa Oro 2025: Estos son los equipos clasificados, ¿cuándo es el sorteo?

Todo listo para el torneo que marcará el verano futbolístico de este 2025, al menos en la región de Norte y Centroamérica: la Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf que ya tiene a todos sus participantes, incluyendo a México que llega como campeón defensor.

En la más reciente Fecha FIFA, mientras México y Panamá disputaban la final de la Concacaf Nations League, donde el Tri alzó el trofeo, se terminaron de definir los últimos combinados que participarán en el torneo continental, sumando un total de 16 selecciones participantes.

México obtuvo su plaza automáticamente como campeón defensor, otros por su rendimiento en la Liga de Naciones como Estados Unidos (que además es anfitrión), Canadá, Panamá, Haití, Curazao El Salvador y República Dominicana, y la selección de Arabia Saudita estará presente como invitada.

El resto se definió por eliminatorias, mediante las cuales Costa Rica, Jamaica, Honduras, Guatemala, Trinidad y Tobado, Surinam y Guadalupe accedieron al torneo que se disputará del 14 de junio al 6 de julio del presente.

Concacaf confirmó que el sorteo oficial para ubicar a cada equipo en los cuatro grupos de la primera fase se realizará el próximo jueves 10 de abril a las 19:00 horas, tiempo del este (17:00 horas en el centro de México). La transmisión en vivo podrás seguirla mediante el canal de YouTube de Concacaf.

