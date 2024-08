Controversia por boxeadora 'Trans' Imane Khelif en París 2024, ya había ocurrido en 2023 contra mexicana

El boxeo vuelve a estar en el centro de la polémica con el combate entre las boxeadoras Imane Khelif y Angela Carini en los octavos de final. La italiana Carini decidió abandonar el combate a los 46 segundos tras recibir dos golpes directos en la cara.

"No podía continuar. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Para'. Es mejor no seguir. Mi nariz empezó a gotear desde el primer golpe"