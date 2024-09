Brenda Osnaya atleta mexicana, propone matrimonio a su entrenadora en juegos paralímpicos París 2024

Un Triatlón con final inesperado

En un giro inesperado y conmovedor, la paratleta mexicana Brenda Osnaya dejó una huella imborrable en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Aunque terminó en el quinto lugar en la prueba de triatlón con un tiempo de 1:13:34, su descalificación por acumulación de amonestaciones no impidió que Brenda se robara el espectáculo con un gesto que resonó más allá del deporte: una propuesta de matrimonio.

Brenda Osnaya atleta mexicana, propone matrimonio a su entrenadoran en juegos paralímpicos París 2024

Una propuesta en el corazón de París

Al cruzar la línea de meta, Brenda sorprendió a todos al sacar un papel con la pregunta: "¿Te quieres casar conmigo?".

La propuesta no estaba dirigida a cualquiera, sino a su entrenadora y pareja, Jessie González. En medio de la emoción y la adrenalina de la competencia, Jessie respondió con un rotundo "¡Sí!", sellando un momento de amor que trascendió las barreras del deporte.

El Comité Paralímpico Mexicano también se unió a la celebración, compartiendo en sus redes sociales la imagen del momento con la emotiva frase: "She said yes!!!".

La foto, que rápidamente se volvió viral, capturó la esencia de lo que hace a los Juegos Paralímpicos tan especiales: la pasión, la perseverancia y, en este caso, el amor.

Brenda Osnaya atleta mexicana, propone matrimonio a su entrenadoran en juegos paralímpicos París 2024

¿Quién es Brenda Osnaya?

Brenda Osnaya, originaria de Nuevo León, es una atleta que ha superado múltiples desafíos.

Tras sufrir un accidente automovilístico que la dejó en silla de ruedas cuando era niña, Brenda decidió que su vida no estaría definida por su discapacidad. Comenzó practicando patinaje sobre ruedas, aunque finalmente se inclinó por el paratriatlón, donde ha brillado a nivel internacional.

Osnaya no solo es conocida por su determinación en el deporte, sino también por su visión inspiradora sobre la discapacidad:

"No somos parte de una telenovela basada en la historia de los pobrecitos. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición". Su trayectoria incluye ser campeona en patinaje sobre ruedas y paratriatlón, y obtener la medalla de bronce en la Americas Triathlon Cup Sarasota-Bradenton en 2022.

El pase de Brenda a los Juegos Paralímpicos de París fue asegurado gracias a su posición en el número seis del ranking de su categoría, resultado de sus destacadas actuaciones en la Serie Mundial 2023 y 2024.

Un momento para el recuerdo

El gesto de Brenda Osnaya es un recordatorio de que los Juegos Paralímpicos no son solo una plataforma para la competencia, sino también para celebrar la humanidad, la inclusión y, en este caso, el amor.

Brenda Osnaya atleta mexicana, propone matrimonio a su entrenadora

Un final de triatlón que, sin duda, se quedará en la memoria de todos los que fueron testigos de este hermoso momento en París.