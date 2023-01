Arrancó la lucha por el tamal en el basquetbol de La Noria

Este jueves prosigue el torneo de baloncesto del Tamal que organiza la Liga Intercolonias La Noria por el Día de La Candelaria (2 de febrer), con atractivos encuentros en las distintas categorías que maneja este circuito.

PARTIDOS

Cancha La Noria: Hoy.- 20:00 Hrs., Ola Verde Jr. vs Club Pantera (2a. fuerza); 21:00 Hrs., Kings vs Último Suspiro (2a. fuerza).

VIERNES.- 19:00 Hrs., 19:00 Hrs., Lobas vs Lobas de AGC Coatza (Sub 19); 20:00 Hrs., Chavorrucos vs Pixar (Vet): 21:00 Hrs., Titanes vs Crocks.

SABADO.- 18:00 Hrs., Rafasa Blue vs Sonics (2a. fuerza); 19:00 Hrs., Club HEA vs CBTIS 85 (3a. fuerza); 20:00 Hrs., Perros del Mal vs Titanes (2a. fuerza); 21:00 Hrs., Kings vs Club HEA (2a. fuerza).

DOMINGO.- 10:00 Hrs., Último Suspiro vs Amigos (Vet); 11:00 Hrs., Atlanta vs Último Suspiro (Vet); 12:00 Hrs., Spartanos vs 5to. Elemento (Vet); 13:00 Hrs., Ozma Kappan vs Targayen (2a. fuerza).