10 datos de la final de la Champions League 2023

Pep Guardiola tendrá su revancha con el Manchester City luego de su primer intento en el 2021 donde cayeron ante el Chelsea por la mínima diferencia, por su parte, Julián Álvarez o Lautaro Martínez pueden hacer historia. Aquí te dejamos 10 datos interesantes de esta final.

1. FINAL INÉDITA

Empezamos por el partido, que jamás se ha repetido en otra final, puesto que es la segunda vez en la historia del Manchester City que logran llegar hasta estas instancias de la competencia, por otro lado, es la cuarta vez que se enfrenta un equipo inglés contra un equipo italiano, estas fueron el Liverpool vs Roma (1984), Juventus vs Liverpool (1985), Liverpool vs Milan (2005) y Milan vs Liverpool (2007). Curiosamente, el equipo inglés siempre fueron los ´Reds´.

2. JULIÁN ÁLVAREZ

Si gana se estaría convirtiendo en el primer futbolista argentino en ganar Champions, Mundial, Copa América Y Copa Libertadores, los otros futbolistas con estos títulos son Ronaldinho, Dida y Cafú.

3. PALMARÉS DE AMBOS EQUIPOS

El Manchester City no cuenta con ninguna Champions en sus vitrinas, el único trofeo internacional que poseen es una Recopa de Europa ganada en la temporada 69/70, mientras tanto, el Inter ha jugado cinco finales (esta será la sexta) y tiene en su haber 3 orejonas, siendo la última conseguida en la campaña 2009 – 2010 en aquel sorprendente Inter de Mourinho que, además, obtuvo el triplete.

4. EL ESTADIO

El estadio donde se jugará esta final es el mítico Estadio Olímpico Atatürk, un recinto que fue elegido como sede para la final de 2020, pero en medio de la crisis sanitaria, se trasladó a Lisboa, situación que se repetiría en el 2021, cuando fue movida a Oporto. La tercera será la vencida en un campo en el que se vivió la sorprendente final del 2005, llamada ´El milagro de Estambul´.

? 2005: THAT Liverpool comeback against AC Milan in in Istanbul... @LFC | #UCLdraw pic.twitter.com/yHm3QtTGTH — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021





5. PAÍSES SIN CHAMPIONS

Kristjan Asllani (Albania), Henrikh Mkhitaryan (Armenia), Samir Handanovic (Eslovenia), Milan Škriniar (Eslovaquia) y Hakan Çalhanoğlu (Turquía), todos del Inter, podrían convertirse en los primeros jugadores de sus respectivas nacionalidades en conquistar una champions, mientras que España tiene al mayor número de ganadores con 77.

6. HAALAND VS LAUTARO

Erling Haaland es el máximo goleador de esta edición con 12 tantos, dándole así a su club la distinción de ser el equipo con más anotaciones de esta campaña (31), además, si anota hoy, rompería una sequía de 24 años sin goles noruegos en una final, el último fue Solskjaer en 1999 vs el Bayern, Lautaro por su lado, convirtió 3 dianas en la presente y repartió 3 asistencias, no obstante, es el campeón del mundo vigente que más goles ha hecho.

7. SIN CAMPEONES EN EL CAMPO

A pesar que dentro de ambas escuadras hay ganadores del mundial, en ninguno de los dos conjuntos hay un jugador que ya haya levantado una ´orejona´ (varios nunca han jugado una final), solo del lado los ´citizens´, Guardiola es el único con este trofeo en su palmarés, lo consiguió dos veces como entrenador y una como jugador.

8. EL CAMINO QUE ATRAVESARON

El Inter tuvo un andar complicado: fueron segundos del Grupo C con 10 puntos, dejando en el camino al Barcelona y al Viktoria Plzen. Derrotaron al Porto en Octavos, al Benfica en Cuartos y le pasaron por encima a su acérrimo rival, el Milán en semis. El City brilló en esta edición llevándose el Grupo G con 14 puntos, por encima del Borussia Dortmund y Sevilla (campeón de Europa League), en Octavos sacaron al RB Leipzig, en cuartos al Bayern y en Semifinales lograron la hazaña al echar al Real Madrid.

9. CAMPEÓN INÉDITO

En caso de que el Manchester City se corone, se estaría convirtiendo en el equipo número 23 en ganar este título, considerado el más importante a nivel de clubes en Europa. También le daría la distinción a Pep de ganarla con dos clubes distintos.

10. ¿DÓNDE VER EL PARTIDO?

El partido será a las 13:00 horas y lo podrás sintonizar a través de TNT Sports.