Zenyazen Escobar y la inversión en escuelas

Quien está acelerando el paso en el inicio de 2023 es el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

El funcionario ha convertido la dependencia a su cargo en una de las que registran más actividad en el gobierno estatal, tanto como la fiscalía o la Secretaría de Seguridad, que por su naturaleza generan mucha información. Fuera de esas oficinas, no hay otra instancia que mantenga el mismo ritmo de trabajo.

Recordemos que a inicio del año, Escobar García participó en un evento internacional de Educación, en Estados Unidos. En ese marco y ante titulares de organismos gubernamental es latinoamericanos, propuso aplicar facilidades para que los jóvenes egresados de bachilleratos tecnológicos, docentes bilingües e ingenieros de cualquiera de los 25 institutos tecnológicos del estado puedan incursionar en alguna de las áreas laborales del vecino del norte.

Ä pocas horas de haber regresado al país, el funcionario organizó una gira de trabajo por la región de las Altas Montañas, zona centro de la entidad, donde supervisó el avance de obras importantes, como la construcción del CONALEP en Córdoba, sin olvidar a la comunidad estudiantil de Yanga y Río Blanco, donde también se están realizando inversiones para la rehabilitación y remodelación de escuelas.

En esa región de Veracruz se destinan más de 21 millones de pesos en infraestructura educativa.

Escobar García regresó de Washington y de inmediato aceleró el paso; mientras algunos actores políticos, incluso de su mismo partido, se han enfocado a tratar de dañar su imagen, el maestro que encabeza la SEV se enfoca en el trabajo para mejorar las escuelas veracruzanas, tan abandonadas por gobiernos anteriores.

Este lunes, por cierto, acompañado por los secretarios de Educación y Finanzas, el gobernador anunció una inversión superior a 100 millones de pesos en 65 proyectos de educación tecnológica.

De igual forma, en la Secretaría de Educación se trabaja en atender aspectos sociales de los estudiantes veracruzanos, impulsando campañas de seguridad en las escuelas como "Mochila Confiable", abarcando también la atención psicológica y emocional de niños y jóvenes en las escuelas con el desarrollo de campañas como las "Verbenas por la Paz".

Alejado de grillas y enfocado en cumplir su encomienda, este integrante del gabinete veracruzano demuestra que no es un funcionario de escritorio; al contrario, ha recorrido las escuelas de todas las regiones de la entidad, llevando obras, mejorando planteles, y conociendo las inquietudes de maestros, padres de familia y alumnos.

Otro dato que llama la atención: a pesar de que no falta quien lo encarte rumbo a 2024, el funcionario se ha concentrado en su trabajo, sin emitir pronunciamiento o declaración alguna que tenga tintes partidistas; hace relativamente poco un grupo de reporteros locales le cuestionó sobre esos asuntos; prefirió no contestar y aclaró que está concentrado en su trabajo. Sus allegados señalan que no se distrae en esos temas y que está enfocado en cumplir con el encargo que le dio el gobernador. Sin embargo, tomando en cuenta su fuerte exposición, sus giras y reuniones, así como su vínculo con el magisterio identificado con la 4T, es imposible no incluir su nombre entre las posibles cartas del partido en el poder. @luisromero85





