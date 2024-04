Feria Coatza 2024, una edición inédita

Abril 08, 2024, 07:03 a.m.

Tuvo una cartelera artística que difícilmente se puede repetir

Apostar un poco más a la opinión del “pueblo sabio”

AL OÍDO: Ernesto Gómez Cruz en Coatzacoalcos

Ayer culminó ayer la Feria Coatza 2024, un evento que tuvo a lo largo de estos 17 días varios matices, alguno de ellos inéditos en dirección positiva y otros más que habrá que repensar en bien de esta fiesta del pueblo.

No es un tema fácil la organización de un evento de esta envergadura. Bien hicieron en apostar por la experiencia de empresas que ayudaron en mucho a la logística en varios temas, sin embargo, hay que tropicalizar más las necesidades de organización.

Habrá varios asuntos que poner en la mesa y recalcular, pero es innegable que la ciudad tuvo una de las mejores carteleras artísticas de los últimos años.

Artistas que han estado en varias partes del mundo y se presentaron en el escenario del Teatro de Pueblo con llenos impresionantes en algunos casos y en otros a Coatzacoalcos le quedó chico el cantante o agrupación de que se presentó.

Y es que se insiste, la historia pasa no por gustos sino por cultural musical, son los casos de los salseros Haila y Fruko y sus Tesos que tuvieron pocos espectadores y un “refritero” como Alberto Barros cuadruplicó la asistencia.

Así, la Feria Coatza 2024, tuvo una cartelera artística que difícilmente se podrá repetir.

Incluso por primera vez tuvo una inédita participación de niños y niñas que llenaron juntos con sus padres al menos un par de conciertos con artistas para los más pequeños.

Por otro lado, el aporte cultural con el espacio de los Escenario del Mundo mostró la otra cara de la fiesta donde no solo puede haber diversión, sino aprendizaje, transferencia de la cultura latinoamericana.

Cuba, Colombia y Brasil dieron a la Feria de Coatza 2024, un toque que cómo decíamos en otras entregas, no lo tienen otros eventos feriales de Veracruz.

La invitación a estos países, que seguramente se diversificará a otros en la última edición que preparare este gobierno municipal, fue un acierto porque acercó la historia, la cultura y la música a los porteños.

Se insiste hay muchos temas por poner en discusión y que deberán reconsiderarse por el Comité Organizador, lo que es un hecho es que la Feria Coatza 2024, ha alcanzado un mayoría de edad en estas tres últimas ediciones.

Un mayoría de edad qué hace ver que el espacio sede ha quedado pequeño para la magnitud de los espectáculos que se presentan.

Que si hay inversión, debe haber ganancias y que por lo tanto parte de ellas deben destinarse a mejorar el evento cada año.

Será necesario apostar un poco más a la opinión del “pueblo sabio”, como dicen por ahí.

No estaría mal en empezar a preguntar a la población:¿Cuántos días de Feria son adecuados?

Hacer Focus Grups de qué artistas son de la preferencia en los diversos sectores de edades de la población.

Preguntar, ¿Qué aspectos se deben mejorar en seguridad, logística, renta de locales y diseño de los espacios?

Siempre para mejorar algo es importante tener un diagnóstico y qué mejor que se hagan entre los que asisten y los que brindan servicios en el recinto.

Ayer terminó la Feria Coatza 2024, pero ya hay que pensar en la próxima edición desde hoy.

Con un balance transparente de errores y aciertos, con un diagnóstico claro y previsión todo saldrá mejor y más barato para el 2025.

La Feria Coatza 2024, fue, sin duda, una edición inédita y el saldo es por encima más positivo que negativo.

AL OÍDO

Era 2010 cuando el actor Ernesto Gómez Cruz visitó Coatzacoalcos y cosas de la vida, quién le rindió un homenaje de la vida, no fue ninguna autoridad municipal o cultural de este municipio, fue el ex alcalde de Agua Dulce, Vicente Escalante Macario, quien junto con Guillermo Navarro Fernández, ex director de la Casa de Cultura Faro del Sur, organizaron en ese agosto una segunda edición del Festival de Teatro Independiente Agua Dulce.

Don Ru, del Callejón de los Milagros o Don José Reyes, el capo de “El Infierno” entre muchos más, eran personajes muy diferentes a Gómez Cruz.

Al menos eso mostró en una cena que se le brindó junto a Carmen Salinas y el hijo de Emilio Carballido en el restaurante El Trocadero.

Parco, introvertido, tacirtuno, a pesar de las preguntas de sus interlocutores, Ernesto Gómez Cruz estaba muy lejos de aquel don José Reyes exclamando “…Déjate de puterías Huasteco” en la icónica película “El Infierno”.

Ayer se fue una leyenda del cine y del teatro en el país, un jarocho que bien merece algún homenaje por parte de las autoridades de este estado que se dicen muy interesados en la cultura popular.

