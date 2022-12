´¡Ya pintan para playoffs!´

Diciembre 14, 2022, 07:00 a.m.

Por: Carlos Macossay Fecha: Diciembre 14, 2022, 07:00 a.m.

¡Hola mis queridos amigos y aficionados a la NFL y al RUGBY! ¿cómo me les va?

La semana 14 no ha sido la excepción con tantas sorpresas que nos da la NFL.

Por parte de la conferencia americana ya pintan los cuatro equipos que seguramente estarán disputando el campeonato esta temporada 2022 2023.

Los Bills de Buffalo con 10 ganados y 3 perdidos dominan la conferencia este de la americana.

En la oeste tenemos a los Jefes de Kansas City con un Pat Homes cada día mejor más maduro y que no veo quién le pueda ganar en diciembre y en enero a este fabuloso equipo de esta misma división.

Estaremos también platicándoles que los Raiders no sé cómo le hacen pero siempre encuentran la manera de perder en un juego que tenían dominado ante los Rams Por cierto que han tenido una temporada terrible, los Raiders con 16 puntos a favor y perdieron el pasado jueves por la noche increíble la manera de perder de estos Raiders qué son un equipo tan gitano como en las últimas dos décadas de la historia del equipo.

Por otra parte los Ravens con Lamar Jackson siguen peleando su división con los Bengals y un Burrow interesantísimo cada vez mejor más templado aún más inteligente y más maduro, tanto los Ravens como los bengals tiene 9 ganados y 4 perdidos.

En la Sur una división totalmente mediocre donde los Titanes de Tennessee siguen siendo los favoritos y los que más juegos ganados llevan Pero también es increíble como perdieron su partido ante los Jaguares de Jacksonville en casa además no lo perdieron por un touchdown les dieron una paliza.

hablando Ya de la conferencia nacional las Águilas de Filadelfia siguen viento en popa le sacan dos partidos a los cowboys de Dallas Y pues también ya van en un caminito muy hecho rumbo al campeonato de la conferencia nacional.

En el oeste tenemos a los 49 de San Francisco que aún sin Jimmy Garoppolo siguen triunfando los vikingos de Minnesota muy estables ya le sacan muchísima ventaja a los Leones de Detroit como para perder la conferencia así que serán los campeones de la conferencia Norte y en la conferencia sur de la nacional los Bucaneros también en una conferencia igual que la otra Sur pero de la americana conferencias muy mediocres que pues aquí no sabemos si los Bucaneros o las Panteras se quedarán con el campeonato de sus divisiones.

Así la b sigue estando llena de sorpresas no sabemos en qué momento gana un equipo en qué momento pierde otro los favoritos son muy difíciles de pronosticar y ya veremos que nos deja la semana 15.

Rugby

Seguimos esperándolos lunes miércoles y viernes de 6 a 8 de la tarde en Flores del Valle tenemos todas las categorías a partir de de 7 años de edad, infantil, juvenil, femenil y mayor, no necesitan experiencia, no se pagan inscripciones y no hay pago de uniformes, lo único que necesitamos es ACTITUD.

BÚSCANOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM TITANES RUGBY CLUB VERACRUZ AC.





