Vamos a sacar adelante a Pemex y CFE Claudia Sheinbaum

Los trabajadores petroleros de la República Mexicana en el Sur, tienen que estar tranquilos sin tener incertidumbre en que pueden perder sus empleos, la candidata de la coalición ´Seguimos Haciendo Historia´ de MORENA Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró en su discurso en Minatitlán, que no se cerrará ninguna refinería que por el contrario se va potencializar mucho más la producción de las petroquímicas. Sheinbaum Pardo comenzó su discurso haciéndoles un reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores petroleros de México.

"Estando aquí en Veracruz y por cumplirse 86 años de la Expropiación Petrolera no se nos va olvidar nunca que las empresas extranjeras llegaron a decirle al presidente Lázaro Cárdenas, que nunca iba a poder salir adelante la industria petrolera en México sin su apoyo, pero no contaban con la garra y el coraje de las mexicanas, mexicanos y de los trabajadores petroleros, que sacaron adelante a la industria más importante durante tantos años de nuestro país. No se nos va olvidar que fue ese reconocimiento que hizo el general Lázaro Cárdenas a los derechos laborales de los trabajadores que llevó a la expropiación petrolera y hoy vengo a decirle a todo Minatitlán, Veracruz y a los trabajadores petroleros que vamos a sacar adelante a PEMEX como ya lo inició el presidente López Obrador". Puntualizó Claudia Sheinbaum.

También se refirió que algunos durante años han querido privatizar la industria petrolera y CFE. "Ya mostraron que fue un fracaso, ahora con la cuarta transformación estamos rescatando y vamos a continuar el rescate de PEMEX, hay algunos que quieren cerrar refinerías, nosotros queremos fortalecer la industria nacional, PEMEX, inversión privada sí, pero no a costa del patrimonio nacional, esa es la visión de la cuarta transformación".

En el evento estuvieron miembros del sindicato petrolero, el líder nacional Ricardo Aldana, quien estuvo sentado en el templete junto a Jessica Cisneros, quien por cierto traía un espectacular peinado como si cargara un ramo de flores en su cabeza, muy adoc, para esta temporada de primavera, el gran ausente el líder de la Sección 11 Ramón Hernández Toledo, quien suponemos que por cuidar las formas y su salud no asistió al mitin de la candidata de MORENA, claro que algunos mal pensados dirán que fue porque su corazón es rojo.

Claudia Sheinbaum, refrendó a los trabajadores petroleros que es la candidata que les garantiza seguir consolidando sus centros de trabajos, mientras la otra candidata del PRI y PAN quiere cerrar y continuar la privatización. Sheinbaum Pardo, impulsará la operatividad de PEMEX, haciendo más productivos los complejos que están en la zona, como las refinerías Lázaro Cárdenas en Minatitlán, el Complejo de Cosoleacaque y en Coatzacoalcos, el Complejo de Cangrejera, el Complejo Morelos donde se produce Etileno. Continuidad del proyecto del fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) que empezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum dejó claro que su principal interés es el bienestar de los trabajadores petroleros, con quien hizo el compromiso de no escatimar en recursos para seguir rescatando la industria petrolera, aquí en este proyecto de la candidata de MORENA entran todos los petroleros disidentes y los que apoyan a sus líderes sindicales, no hay distingos y es la única opción que les garantiza que no van a perder con cierres y privatizaciones sus plazas de trabajo.

Rocío Nahle gobernadora y le va ir bien a Veracruz, ´Claudia Sheinbaum´

Two.- Lo pronosticó la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, que a Veracruz siendo gobernadora Rocío Nahle García, le va ir muy bien y va impulsar la conectividad de las carreteras y potencializar el Corredor Interoceánico y se va ampliar el puerto de Coatzacoalcos. "Es un proyecto estratégico para el país para los siguientes años, no es una obra pública de un sexenio es un proyecto para el desarrollo de Oaxaca, Veracruz y todo el sureste del país, lo vamos a continuar y fortalecer".

Profundizando más Claudia Sheinbaum lanzó una pregunta ¿Quién va ser la gobernadora de Veracruz? A una sola voz se escuchó el nombre de Rocío Nahle, ´gobernadora, gobernadora´; prosiguió "este 2 de junio el pueblo de México va a tomar una decisión trascendental histórica como la que tomó en el 2018, no hay más que dos opciones el dos de junio, una es continuar con la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la otra regresar al pasado de corrupción de privilegios, privatizaciones.

Sheinbaum "Veracruz tiene todo para crecer y vamos a apoyar al estado de Veracruz, no solo porque va a tener una gran gobernadora con Rocío Nahle, sino porque mi corazón está en este bello estado de Veracruz". Claudia Sheinbaum, confirmó de una vez la construcción de carreteras y la rehabilitación de la Costera del Golfo la carretera federal 180. En su intervención, Claudia Sheinbaum recordó que hace 15 años por primera vez visitó Coatzacoalcos con Rocío Nahle, y dijo sentirse muy contentas que dos mujeres van a gobernar por primera vez, una como gobernadora y la otra como presidenta.

Claudia Sheinbaum aprovechó para desmentir la publicación del medio de comunicación ´El País´ quien en un artículo señaló que ella no se quería reunir con empresarios. "Quiero aclarar al artículo publicado en ´El País´, que dice que no me interesa hablar con los empresarios, precisamente aquí cuando vine la última vez a Veracruz, tuve una reunión muy importante con ellos, donde hablamos de la seguridad de las carreteras, la infraestructura, entre otros temas muy importantes que abordamos con empresarios, sostuve reunión con medianos y pequeños empresarios y seguiré teniendo reuniones con empresarios para mí son muy importantes", puntualizó la candidata Claudia Sheinbaum.

La doctora Claudia Sheinbaum dejó muy claro que para empezar Veracruz le interesa y con Rocío Nahle como gobernadora le va a meter inversión a varios proyectos. Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, como dijera un buen amigo, estas dos mujeres no es casualidad que sean candidatas y que estén en el buen ánimo de su líder, ellas cada una en su trinchera tuvieron la inteligencia para entender de qué se trataba y captaron perfectamente cuál era el siguiente paso que se tenía que dar para seguir consolidando la cuarta transformación de este país.

Circula video de Gersaín Hidalgo, diciéndole anticristo AMLO

Three.- Hablando de lo local, pues resulta que anda circulando en las redes el video de NETFLIX de la actuación de Gersaín Hidalgo Cruz, regidor de Coatzacoalcos y líder del SUEM, en una reunión en su salón ubicado en Chihuahua 509 de la colonia Petrolera, estuvieron 410 empleados de contrato de 30 días que tuvieron que seguirle el juego, escuchar su discurso y maltrato del presidente y todo solapado por el partido del PT.

En la grabación se puede escuchar como el Gersaín les pregunta a sus discípulos ¿Cuántos se quieren ir al infierno, si no alzan la mano? Después dice "es un ídolo Obrador, es el dios en la tierra, es el anticristo en la tierra, para que lo entiendan de esa manera, están embaucando a toda la gente, nosotros no podemos estar contra corriente, somos una familia, o no somos una familia del PT, cuántos levantamos la mano para saber que somos del PT, cuántos, cuántos, estamos, cuántos se quieren ir al infierno si no alzan la mano, quiero verlos que levanten la mano".

Lo dijo el Gersaín, no puede ir contra la corriente y por eso saltó al PT, aliado de MORENA, fue bastante claro cuando despotricó del presidente Andrés Manuel López Obrador y se ve que no comulga con la 4T, pero puede más la conveniencia; otra cosa que llama la atención que señale que Obrador es el anticristo; como se atreve a decir eso y entonces él quien sería, pues siguiendo la línea ´El Judas´ por aquello de todas las traiciones que ha cometido a amigos que ahora son enemigos y algunos otros que no viven para contarlo. ´El Judas´ también tiene embaucada a la gente y no tan solo eso, los sobaja, maltrata, insulta y los amenaza con quitarles el trabajo, por eso van a sus reuniones los trabajadores que desde hace mucho dejaron de apreciar a Hidalgo Cruz, la mayoría lo detesta y no están felices que siga con su reinado, se acabó aquella admiración que muchos le tenían cuando disque luchaba por sus causas y la prueba es, que cada vez que tienen la oportunidad sus asociados, lo exhiben en las redes sociales hablando sus tonteras, aunque no lo dicen a los cuatro vientos los socios del SUEM están hartos de Gersaín Hidalgo Cruz, dejó de un lado sus convicciones y lo perdió la ambición del poder y el dinero. Pero como dice el dicho, ´El valiente dura, hasta que el cobarde quiere´ y no hay plazo que no se cumpla. Allá los del PT, que andan de zalameros haciéndole el caldo gordo al Gersa.

