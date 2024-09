Tren Parlamentario

En la recta final de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de sus mañaneras unos verdaderos documentos históricos. El viernes 6 de septiembre del 2024, se posicionó sobre la consulta que a los ministros hizo la presidenta de la Corte Norma Piña respecto de su la Corte puede frenar el proceso legislativo y ordenar al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma constitucional al Poder Judicial.

Y así dijo:

“No tienen fundamento legal. Sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución, el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional.

“Sería una arbitrariedad. Y esto, pues, afectaría la vida pública; afectaría, desde luego, lo que debe ser un auténtico estado de derecho. Sería como optar por la ley de la selva… Terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia, ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios, y que son partidarios de la corrupción abiertamente. No creo que eso prospere, porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando, en efecto, turnó la presidenta (Piña) un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal electoral, y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral. Pero ahora está peor, porque es la intervención de la Corte, o pretender que la Corte o el Poder Judicial, detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo.

“Porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas al Legislativo. Y es lo que hicimos. Y quien aprueba o desaprueba esa iniciativa es el Poder Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial. No es esa su función. Sería una intromisión burda, más que un exabrupto.

“Y aprovecho también para hacerle un llamado a los legisladores: Como nosotros enviamos la iniciativa sobre el Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores… Veo que Claudio X. González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente hablándole a los senadores, para que voten en contra de la reforma.

“Quiero dirigirme a los senadores, con todo respeto, para que actúen con independencia, con libertad, y que pongan por delante del interés personal, de interés partidista, el interés del pueblo y de la nación. No le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia. El Poder Judicial está podrido. Invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del Pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco.

“Es un poder de las minorías. Está más que demostrado, aunque hay excepciones, que predomina los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. “¿Por qué no apostar a renovar el Poder Judicial?, ¿a limpiarlo de corrupción, a dignificarlo, para que exista un auténtico estado de derecho? ¿Van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos? ¿Van a seguir representando esos intereses? Porque eso está demostrado.

“Nos cancelaron leyes que era para seguir garantizando que no aumente el precio de la luz, porque quieren, a como dé lugar, que sigan las empresas extranjeras dominando, acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, para dejar en estado de indefensión a los consumidores y que puedan cobrar la luz al precio que se les dé la gana.

“¿Eso es lo que quieren seguir manteniendo? ¿El seguir con los sabadazos? ¿Qué el que tiene dinero para comprar su inocencia no pise la cárcel o sea liberado los fines de semana, como lo hacen? ¿Cuántos jueces están en la cárcel, magistrados, ministros? En años, en años, 20, 30 años no se juzga a un solo integrante del Poder Judicial. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? Y no hay ningún problema, nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestros principios, por causas justas. Y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero va a quedar muy claro quiénes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción de nuestro país, eso que es el cáncer que más daña la vida pública de México.

“Esto lo expreso porque estoy viendo que Claudio X. González (está) llamándoles: ‘a ver, defínanse’... sí, presionándolos. De manera abierta. ¿Y quién es este señor? Pues un representante de los que se sentían dueños de México. Los que llevaron al país a la decadencia. Los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos. De los que se dedicaron a saquear al país desde la época de Salinas. Su padre, Claudio X. González, fue asesor económico de Salinas. Siempre el dirigente de esos traficantes de influencias y quieren continuar con lo mismo.

“Es interesante que se hable sobre esto y también que no manipulen. Es lamentable el papel de la mayoría de los medios de información convencional. Toda la campaña de desinformación, de mentiras, de calumnias.

“Impulsamos las 20 iniciativas de reforma y faltan otras que se deben llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal”.

Y seguía.