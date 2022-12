Sin Patear el Pesebre: La extorsión

Columna: Sin Patear el Pesebre

Me mandaron ayer un inbox diciéndome licenciado le presté un dinero a una persona y ahora que le voy a cobrar no me paga y al contrario me ha mandado varios mensajes por whatsapp diciéndome que me va a mandar a levantar o que me va a mandar a que me secuestren si lo sigo molestando, fui a la Fiscalía y lo quise denunciar por extorsión enseñándole los mensajes de textos, diciéndome que eso no procede, ¿Qué puedo hacer Lic.?

Comentario jurídico:

Claro que hay un delito y para quienes leen lo que aquí escribo y tengan conocimiento les diré que el artículo 173 bis de nuestro código penal del estado nos dice lo siguiente:

"A quien con el propósito de obtener un lucro para sí o para otro, a través de una llamada telefónica o por cualquier medio electrónico, pretenda engañar a una persona haciéndole creer que le va a causar o le está causando un daño a un tercero, se le aplicarán de tres a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario.

Igual penalidad se aplicará si quien realiza la llamada o envía el mensaje electrónico pretende hacer creer al receptor que le causará un daño o que se ha privado de la libertad a una persona.

Este delito se perseguirá de oficio".

Quienes acostumbran en las redes sociales dígase whatsapp, facebook, por mensajes de textos (electrónicos), en la que pretendan hacer creer al receptor que le causará un daño o que se haya privado de la libertad a una persona se le impondrán de 3 a 10 años de cárcel.

Tengan mucho cuidado en hacerlo y si alguien se los hace procedan a denunciarlo y el fiscal tiene la obligación de darle curso a dicha denuncia.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas