Sheinbaum: ser y parecer

Julio 07, 2023, 07:58 a.m.

Por: Raymundo Jiménez Fecha: Julio 07, 2023, 07:58 a.m.

Una frase clásica de los exgobernantes priistas es que "en política hay que ser y parecer".

Esa expresión les debe ser familiar al ahora presidente López Obrador y al actual director de la CFE, Manuel Bartlett, exmilitantes del PRI.

Para la exjefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, izquierdista nata, seguramente no. Pero ello no exculpa a la supuesta aspirante presidencial más aventajada de Morena de agachar vergonzosamente la cabeza ante las agresiones verbales de algunos comensales anti 4T como los que se topó esta semana en un restaurante de Nuevo León, o de arremeter contra los adversarios del frente opositor con chistoretes simplones que a la mayoría de su desinformado auditorio no le causa mucha risa.

Este miércoles, por ejemplo, en Coahuila –entidad donde en la elección de junio pasado la coalición del PRI-PAN-PRD ganó con amplio margen la gubernatura y se llevó "carro completo" en las diputaciones locales–, Sheinbaum quiso mofarse de sus adversarios.

"Yo venía ahora en el vehículo y decía: ¿cómo va a ser el grupo que va a acompañar a quien quede (candidato) del bloque opositor?, ¿quién va a estar a cargo de esa campaña que se vaya a dar? Y se me ocurrió que (el expresidente) Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz, que (Vicente) Fox va a estar a cargo de la democracia, que (Santiago) Creel va a estar a cargo de las artes y el teatro y, por supuesto, el coordinador del bloque opositor de campaña se llama Claudio X. González. ¡Ah, ya sé! ´Alito´ (Alejandro Moreno, dirigente del PRI) va a coordinar las finanzas de la campaña, y (el diputado federal panista Jorge) Romero va a estar encargado del desarrollo inmobiliario, ese va a ser el grupo de coordinadores, ¿ya no más, verdad?".

Ayer, en cambio, en Guadalajara, la capital de Jalisco –uno de los dos estados en poder de Movimiento Ciudadano–, el senador Ricardo Monreal, otro aspirante presidencial de Morena, reconoció que la contienda de 2024 no será un día de campo para su partido.

"Yo no los devalúo ni los minimizo, no me gusta desvalorar a nadie y yo digo que la oposición actuó porque se estaba quedando a la zaga, muy rezagado, y reaccionó y ya está en su proceso. Yo creo que es interesante lo que están llevando a cabo", dijo el político zacatecano.

Por otra parte, su suplente en el Senado, Alejandro Rojas, publicó ayer en Twitter: "Como senador de la República por Morena, no me sumaré a la campaña de defenestración que han iniciado nuestros propagandistas del movimiento contra la senadora Xóchitl Gálvez, aunque mantenga diferencias ideológicas y políticas con ella".

"En primer lugar, porque la considero honesta, con criterio propio y compromiso social.

"En segundo lugar, esta embestida podría convertirse en un búmeran para nuestro movimiento, porque el pueblo de México siempre se solidariza con quien, sin merecerlo, es blanco de la defenestración pública desde el poder. Esto lo sufrió en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y, posteriormente, el presidente López Obrador".

