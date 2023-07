¡Serán complicadas las elecciones del 2024!

Julio 21, 2023, 07:27 a.m.

Por: Alfredo Tress Jiménez Fecha: Julio 21, 2023, 07:27 a.m.

Como se diría "en política lo que hoy es mañana no", con los acontecimientos sucedidos en estos días, pareciera ser que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), aliados ciudadanos y políticos como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de ir coaligados electoralmente (MORENA-PT-PVEM) en las elecciones del 2024 no la tendrán nada fácil, ya que el denominada Frente Amplio por México conformado entre el (PRI-PAN-PRD) ya dio a conocer su método para la elección de la o el que será la o el coordinador nacional de este frente.

También se diría –el que no conoce la historia está condenado a repetirla-, menciono lo anterior, ya que, si bien los errores del pasado fueron aprovechados en las elecciones del 2018, sumado al discurso del hoy presidente de México y que era ampliamente conocido en todo el territorio nacional, en las elecciones del 2024 pudiera suceder algo similar.

Si bien muchas de las ofertas de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presidente de México se han cumplido, al ya no estar en la boleta electoral en las elecciones del 2024, la votación no será la misma. Ya que el pueblo exige siempre más y, como dirían por ahí, -si a las 12 del día en pleno sol el pueblo dice que va a oscurecer, se deben empezar a prender las farolas-.

Menciono lo anterior, ya que si bien la coalición electoral entre MORENA-PT-PVEM, con el voto ciudadano mayoritario en las elecciones del 2024 les será posible ubicar en el próximo gobierno federal a quién será la próxima o el próximo presidenta o presidente de México, dudo mucho que se logre obtener la mayoría calificada y, lo que es peor lograr la mayoría simple (50+1) en el próximo congreso federal.

Más allá de que el próximo gobierno federal le imprima su sello personal y realizar los ajustes necesarios a los programas sociales, será muy decepcionante para la gran mayoría de mexicanas y mexicanos, no darles la importancia y los recursos necesarios para su operación de los tres proyectos insignias del actual gobierno federal como lo son el Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Olmeca o llamada Dos Bocas y el Tren Maya, que si bien deberán ser auditados no deberán ser marginados y mucho menos olvidados.

Los programas sociales, que en algunos casos solo han cambiado de nombre, debemos destacar las pensiones otorgadas a los adultos mayores, pensiones que no tan solo año con año por disposición Constitucional se deberán incrementar y consecuentemente no desaparecer al está consagradas en la Constitución, esto es muy importante ya que la mayoría calificada en el congreso federal (cámara de las y los diputados, así como la cámara de las y los senadores), así lo decidieron.

La mayoría calificada (70% de legisladoras y legisladores que integrarán el próximo congreso federal) que se pretende obtener entre MORENA-PT-PVEM en las elecciones del 2024, desde mi muy particular punto de vista será imposible lograr.

Se debe tener mucho cuidado, sobre todo Morena y aliados, en la selección de las y los que serán las y los abanderados que se postularán para alcanzar un escaño en el próximo congreso de la unión, deberán ser mujeres y hombre que no tan solo sean aceptados por la mayoría de su pueblo, sino que deberán disponer de honorabilidad probada y amplia experiencia en temas legislativos, esto será fundamental para alcanzar el objetivo de al menos lograr la mayoría simple (50%+1), ya que de esta mayoría depende no tan solo el aprobar el presupuesto de egresos de la federación que asciende +/- 8.5 billones de pesos, si no que de estos recursos dependerá darle soporte al pago de la burocracia, los organismos autónomos, los programas y proyectos tanto federales, estatales y municipales, destacando los tres programas insignias, en fin, la gobernabilidad del país. ¿Usted qué Opina?

