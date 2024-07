Se dice que...

Ellos se van, uno se queda

En una ocasión después de una comida en que estuvimos con el entonces presidente nacional del PRI, el veracruzano Jesús Reyes Heroles; Francisco Martínez de la Vega, exgobernador de San Luis Potosí y editorialista de la revista Siempre; Alberto Peniche Blanco, director de Comunicación de la Secretaría de Gobernación y Maquiavelo; preguntó al articulista político si existía algún motivo que teniendo tantas relaciones no se interesaba por algún cargo de elección popular y porque había rechazado el ofrecimiento que me había hecho personalmente con respecto a una diputación federal, la respuesta en un principio intenté evadirla pero al insistir el líder priista le comenté que lo había consultado con Paco como lo decíamos a Martínez de la Vega y le comenté que el periodismo y la política no se compaginan.

Aunado a que el servidor público tiene el poder prestado, pero este hay que devolverlo y se termina, mientras que el oficio de la comunicación continúa con el paso del tiempo y sólo se termina cuando se deja de existir. Le recordé una portada de la revista Siempre donde se veían las figuras de los ex presidentes que se esfumaban y el Quijote que simbolizaba la publicación seguía como siempre de forma permanente.

Mi comentario no fue del agrado del líder del partido político que en aquel entonces era invencible.

La exhibida a la empresa Latinus

Vaya que les dolió a los opositores la exhibición de la empresa Latinus por lavado de dinero y de recursos provenientes de gobiernos estatales del PRI, Alfredo del Mazo, del PRD Silvano Aureoles, y Samuel García de MC entre otros gobernadores, que hiciera Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una investigación que lleva años a la empresa LatinUS las dos últimas letras es de United States, marcan su nacionalidad estadunidense injerencista de los intereses norteamericanos por lo que vale diferenciar su contenido periodístico, de Carlos Loret y de Víctor Trujillo, ´Brozo´ en primer plano entre otro grupo de articulistas dedicados a destacar lo negativo del gobierno de la cuarta transformación sin medirse sobre la familia de López Obrador agrediendo la investidura presidencial.

Este capítulo nos hizo recordar que en el último libro sobre los reportajes escritos por Julio Scherer sobre el golpe de estado en contra del presidente electo de Chile, Salvador Allende, da a conocer una carta que no pudo enviar al presidente estadunidense Richard Nixon, quien ya se sabía que él era el autor principal de ese atentado a la democracia de una nación latinoamericana que buscaba a través del voto la pluralidad e independencia que debe existir en cualquier país.

Alvarado no cuenta con una estación de bomberos

La zona de mayor crecimiento inmobiliario es la Riviera Veracruzana ubicada en el municipio de Alvarado que a diferencia de otros ayuntamientos depende de recursos propios y no de lo que otros, que sin el recurso del gobierno estatal no podrían ni siquiera pagar la nómina.

Pues a pesar de eso, de contar con la zona residencial más codiciada de la entidad veracruzana, carece de una elemental estación de bomberos no obstante que la presidenta Municipal Lizzette Álvarez Vera ofrece el terreno apropiado para dicha estación, el gobierno de Cuitláhuac García, quien espera a que ocurra una conflagración para atender esa necesaria y urgente petición del municipio que es el tercero más grande la entidad.