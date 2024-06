Se dice que...

Urge el cambio en el gobierno estatal

Existe un consenso entre el pueblo veracruzano que ante la administración del gobierno de Cuitláhuac García que empiece de manera anticipada la gobernadora electa Norma Rocío Nahle a tomar el control de esta administración estatal y que le permita conocer a fondo como se encuentra la situación financiera del gobierno estatal, así como de varias secretarías que no han cubierto adeudos e importantes compromisos adquiridos.

Es importante para Nahle García tener perfecto conocimiento en qué estado va a recibir las diversas dependencias que han sabido mantener ocultas serios problemas laborales y la total falta de mantenimiento de estos inmuebles públicos.

El proceso de transición puede iniciarse sin tener que esperar que sea declarada oficialmente gobernadora.

El secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima había prometido liquidar las deudas que tiene con empresarios veracruzanos que se remontan a promesas de campaña del gobernador García Jiménez.

Los veracruzanos estarían agradecidos que diera punto final al primer gobierno morenista que había despertado grandes esperanzas y resultó peor que sus antecesores.

Investigan a Carlos Loret de Mola

Pasaron los años del gobierno de López Obrador y los periodistas que lo ofendían en sus columnas y se metían hasta con sus familiares y no pasaba nada les daba confianza y agredían más severamente al presidente de México y se atrevían a ser más severos y belicosos en contra de sus hijos a medida que pasaba el tiempo y no había la menor represalia, les daba confianza para ser más agresivos

Cuando faltan menos de cien días para dejar el poder, la UIF inició una investigación sobre Carlos Loret de Mola y su esposa también con su compañero de la agencia noticiosa Latinus, Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo.

De pronto el “valiente y riguroso” periodista mostró su miedo por una investigación que se realiza a cualquier ciudadano por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la cual fue aprovechada por el comunicador para hacerse la víctima y suspender sus actividades periodísticas.

Estas auditorías de una dependencia de la Secretaría de Hacienda es sobre las cuentas millonarias que se suponen que tienen en bancos, casas de bolsas y entidades financieras.

En una cuenta personal de la red social X acusa al gobierno que los quieren callar, que se trata de una persecución y acoso en contra de los periodistas, si no tuviera problemas de pago de impuestos o de recibir dinero sin comprobación para atacar al gobierno no estaría tan temeroso y lo más seguro que hará un cambio en sus artículos ya que había perdido toda credibilidad y posiblemente también suspenda sus apariciones televisivas, donde se burlaban del gobierno de manera grotesca.

La pareja hacía mofa de la investidura presidencial y cuando les llega una auditoría de este tipo quieren escudarse en la libertad de expresión que siempre ha permitido el presidente López Obrador.

Ejercer el periodismo sin presentar ninguna prueba, como lo practica Loret, no es acorde a la función trascendente de la prensa que por naturaleza debe reflejar las inquietudes del medio donde circula, no dedicarse de lleno a la crítica de un gobierno que no le cumple económicamente a su persona.

El trabajo del periodista tiene más que un contenido político, una razón moral; la lucha incesante por la verdad, esa verdad sólo comprende a un fenómeno de la naturaleza: imposible de ocultar, imposible de contener.