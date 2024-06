Se dice que...

La explosiva integración de las cámaras

Dentro de la integración de las nuevas cámaras legislativas federales, la del Senado se presenta más interesante por los protagonistas que participarán que son figuras políticas muy conocidas. Por el PAN se cuenta a Marko Cortés y Lily Téllez, por el PRI, Alejandro Moreno y Manlio Fabio Beltrones y en el caso de Morena, Adán Augusto López y Javier Corral, por el PT, Gerardo Fernández Noroña y por el PVEM, Manuel Velasco Coello.

Lo más seguro es que por MC repita Dante Delgado Rannauro. También figura la esposa de Felipe Calderón Margarita Zavala Gómez del Campo, resulta extraño de esa pareja cuando el expresidente panista permanece refugiado en España, ella sigue en México es un matrimonio a control remoto.

Entre estos personajes estarán los coordinadores de las bancadas partidistas y serán interesantes las confrontaciones ya que se conocen de hace muchos años atrás y por lo tanto saldrán a relucir vida y milagros cuando suban a la tribuna.

Ya se sabía que tienen en la cámara de diputados federales Morena la mayoría calificada, lo que es una sorpresa es que también en la de senadores hasta le sobran para tenerla, pues resulta que cuando se aseguraba que le faltaban dos ahora le sobran cuatro. Ya se han acercado varios senadores de otros partidos a los dirigentes morenistas en busca de su incorporación a su bancada, que lo más seguro es que la coordine el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López.

Saldo final de los partidos de oposición

En resumen, como están los partidos de la oposición después de sufrir la peor derrota de toda su historia, el PRD perdió su registro como partido político, el PRI está completamente fraccionado, existe un consenso para que renuncie su líder Alejandro Moreno y el PAN dejó de ser la segunda fuerza y quedó abajo del Verde.

De su candidata Bertha Xóchitl Gálvez se busca una reconciliación con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que al parecer ya se le olvidó que iba a renunciar. Se comenta que la aspirante presidencial quiere pasar unas largas vacaciones en un convento.

No le creen a AMLO que se retira

No deja de preocuparles a los articulistas de los medios impresos capitalinos que hará en un futuro el expresidente López Obrador, no le creen que se retire de manera definitiva a su rancho y que no reciba llamadas de nadie excepto de su esposa Beatriz que se queda en la Ciudad de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estos periodistas piensan todo lo contrario sobre su nueva vida en un rancho, ellos aseguran que el tabasqueño está imposibilitado de jubilarse de la política porque la trae en su ADN. Después de tres décadas que estuvo participando todos los días en estos juegos del poder no podría retirarse tranquilamente a escribir sus libros.

Afirman que sus últimas narrativas están cambiando, poco a poco sus discursos los va acomodando a lo que realmente tiene planeado. Está en su pleno derecho cambiar y dedicarse a algo diferente.

Ocurre lo mismo con ciertos periodistas e historiadores que no pueden retirarse a pesar de que los años cada día son más difíciles y pesados. Prefieren pasar a la otra vida desde una redacción o un escritorio, pero siempre escribiendo. Pareciera que se trata de una droga estar plasmando su pensamiento en la palabra escrita.