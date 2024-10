Se dice que...

Veracruz sin oposición

Es lamentable lo que ocurre en Veracruz con la desaparición de los partidos de oposición, cuando solo ganaron un distrito, el de Boca del Río, y el reparto de los diputados locales plurinominales carecen de una verdadera representación por el escaso número de legisladores.

Con esa minoría no se sabe que vayan hacer estos diputados del PAN que son cinco por los cuatro que les fueron otorgados por la vía de los pluris, del PRI son dos y PRD uno. Ninguno de estos siete obtuvo los votos necesarios para alcanzar el cargo.

Por respeto a dichos políticos que son grandes amigos no publicamos sus nombres. Ellos iniciarán labores dentro de doce días para integrar la nueva legislatura LXVII. Se desconoce si les otorgarán alguna comisión porque solo el partido albiazul se puede decir que tiene bancada los otros dos partidos no la tienen.

Los del PRD que tuvieron una gran historia política con candidatos de la altura de Heberto Castillo que compitió contra el potosino Patricio Chirinos. Que llegaron a ser segunda fuerza política del estado y que tuvieran importantes alcaldías como las de Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y todo el sur de la entidad.

Lo que ocurre con el PRI nadie lo hubiera pensado cuando dominaron la entidad durante siete décadas y tuvieron los recientes gobernadores como Fernando Gutiérrez Barrios, Dante Delgado y Fidel Herrera. Toda una leyenda de grandes políticos como Arturo Llorente, Mario Vargas, Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Guadalupe Victoria y otros de triste memoria como Antonio López de Santa Anna el que vendiera más de la mitad del territorio nacional.

Exhibe Claudia Sheinbaum a Felipe Calderón

En la conferencia del pueblo, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, acusó directamente al expresidente Felipe Calderón al decir que volvería a hacer lo mismo de declarar la guerra en contra del narcotráfico, acepta que ordenó la libertad de matar y ejecutar a mexicanos que se dedican a esta ilícita actividad y que pondría al frente a su secretario de seguridad Genaro García Luna quien acaba de ser sentenciado por ser un narcotraficante a 38 años de prisión en los Estados Unidos.

Es el gran cinismo de un mandatario que llegó al poder a través de un fraude electoral y para exhibir la corrupción que existe en el Poder Judicial, llegaron al grado de desbloquear las cuentas millonarias en los bancos que posee García Luna.

Se deslinda el diputado Fernando Yunes

"Ah caray y a mi porqué!", afirma el nuevo diputado local plurinominal Fernando Yunes Márquez, sobre el rechazo popular que han tenido su padre el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su hermano el senador panista del mismo nombre.

"Primero hay que decir que se trata de una decisión personal, que no veo porque les afecte tampoco a ellos. Todos los senadores y diputados están en su derecho y el uso de su razón de votar como mejor les convenga". De esta forma se desmarca del rechazo que han tenido sus familiares directos.

La libertad de expresión siempre debe respetarse, se respeta, nosotros somos respetuosos.

Sobre el temor que a él le sucediera lo mismo. Declaró que "lo que he recibido son saludos de la gente que hace muchos años me saluda, yo vivo en Veracruz todos los días salgo a dejar a mis hijos a la escuela, trabajar, a la calle, al café y no he recibido más que el cariño de la gente".