Se dice que...

Un Congreso local muy diferente

Los cambios políticos que confronta el estado de Veracruz no se habían visto en varias décadas el que solo Morena y el Partido Verde Ecologista tengan una bancada en la cámara de diputados locales y sea este último la segunda fuerza política resulta un congreso local muy diferente. Sobre todo, para el PRI que contaba con todo un historial de hegemonía en Veracruz, donde para llegar al poder ejecutivo y al legislativo tenías que ser militante del partido tricolor.

Pasaron muchas décadas que los gobernadores eran priistas, la gran mayoría con un gran poder para designar alcaldes y legisladores, manejaban a su antojo el presupuesto y por regla general no se salvaban de ser calificados como políticos corruptos. Contar con sólo dos diputados locales, pareciera que siguen la misma ruta que tuvo el PRD, de ser tan importantes y tener en su poder las principales alcaldías y ahora ya desaparecieron, en cualquier encuesta el pueblo no volvería a votar por el PRI y lo más seguro en la próxima contienda federal no lleguen al tres por ciento del electorado nacional.

Lamentablemente el primer gobierno de Morena no se salvó de esa leyenda de malos manejos de recursos públicos y en el caso de la entidad contar con un gobernante como Cuitláhuac García que se mantuvo sin tener un contacto cercano a la gente, a pesar de tener como ejemplo a un presidente como Andrés Manuel López Obrador que siempre consideró al pueblo de México como la máxima institución en todos los órdenes tanto en lo político como en lo económico.

Hay una gran esperanza entre los veracruzanos que con la gobernadora Rocío Nahle renazca esa identificación y empatía con la ciudadanía. Sus primeros actos de gobierno así lo confirman y se espera que su gabinete sepa responder al ejemplo por ella impuesto.

Continúan las desapariciones en Veracruz

Es una noticia que se repite todos los días y no hay municipio del estado de Veracruz que no sea el escenario de las numerosas desapariciones que ocurren, no hay quien se salve si se trata de sexo o de edad de las personas que sufren este atentado.

En principio se trataba de manera singular mujeres jóvenes, después empezaron las parejas y lo más grave cuando las víctimas eran niños de ambos sexos.

Surgieron los colectivos con mayoría de madres en busca de sus hijos o parientes, el apoyo que recibieron era circunstancial, las autoridades veían estos casos como algo normal por ser tan generalizado.

Estas dolorosas desapariciones ocurren en la mayoría de los casos en la gente humilde que por falta de recursos no pueden pagar el rescate y pareciera que hay una gran indiferencia por parte de las autoridades.

Las diferencias en Monreal y Adán Augusto

El fondo del pleito entre el zacatecano Ricardo Monreal y el tabasqueño Adán Augusto López es por cuestiones del presupuesto federal del año 2025 que se acaban de aprobar; mientras que el líder de la bancada de los diputados federales lo aumentó en 600 millones más de recursos para la cámara baja, en cambio a la de los senadores lo incrementó sólo en 150 millones.

Hay muchas razones de peso numérico hay 500 diputados y sólo 129 senadores. Las diferencias entre los políticos siempre las habrá, es difícil reconocer la capacidad y el talento en esa clase tan especial que existe en nuestro país.