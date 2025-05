Renovarán convocatoria para rectoría de la Universidad Veracruzana

Que la comunidad universitaria exprese su sentir ante la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) y sea tomada en cuenta, llamó la académica Marisol Luna.

"Confío plenamente en que la Junta se conducirá con honorabilidad y con ética y en apego a la legalidad", destacó al referirse al proceso de renovación rectoral de la Universidad Veracruzana.

En ese sentido, dijo que esperará para fines del mes de junio que sea lanzada la convocatoria para analizar los términos e inscribirse en el proceso electoral correspondiente, como aspirante a la Rectoría de la UV.

También te puede interesar... Atención, aspirantes UV: estas son las fechas de resultados e inscripciones

La aspirante a la rectoría se refirió también a la edad del actual rector de la Universidad Veracruzana, quien como parte de su trayectoria académica ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, ya que rebasaría los 65 años de edad.

"Está de fondo el tema de la edad, que ese es uno de los requisitos que señaló. Hay argumentos a favor, hay argumentos en contra".

También te puede interesar... Egresada de la UV es la primera bibliotecaria mexicana en Minnesota, EE.UU.

Y añadió: "me parece que más allá de entrar ahorita a este análisis de si podría o no podría, que en mi opinión podría si en determinado caso se ampara, su busca un amparo para efectos de participar en el proceso de un nuevo periodo electoral (...) me parece que hay que hacer un autoanálisis y escuchar a la comunidad universitaria su sentir".

De ahí que hizo hincapié en su llamado para que la comunidad universitaria y su sentir, sea tomada en cuenta por la Junta de Gobierno de la UV, para el proceso de la renovación rectoral.

"Y a partir de ahí se genere entonces la opción del Rector de decir: continúo o no. Yo lo respeto, fue mi jefe, le agradezco que me haya invitado en su momento a ser la abogada general de nuestra institución. Tenemos algunas diferencias de visión, de cómo hacer las cosas y hacia dónde ir, de la Universidad, definitivamente".