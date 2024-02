Sin salida el secretario Lima Franco

Columna: Maquiavelo

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 01, 2024, 07:00 a.m.

Claro que está preocupado el secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco, llegue quien llegue a la gubernatura, ya sea Rocío Nahle García o José Francisco Yunes Zorrilla, el funcionario estatal es quien va a pagar los platos rotos del gobierno de Cuitláhuac García, lo mismo que ocurre con sus antecesores y no puede olvidar que Javier Duarte de Ochoa tuvo ese mismo cargo durante la administración de Fidel Herrera Beltrán y ya tiene ocho años de estar recluido en una celda del reclusorio Norte de la Ciudad de México, acusado por delitos financieros.

El Orfis y la Auditoría Superior de la Federación cuentan con un abultado expediente sobre la actual situación que confronta la dependencia estatal a su cargo.

Es un tema que seguramente será tratado en una conferencia mañanera.

Es muy posible que las cifras de esos millonarios recursos públicos que no coinciden y que menos se justifican el economista Lima Franco las desconozca, pero la responsabilidad recae sobre su persona de la que es posible sea completamente ajeno de desvíos de otras secretarías de estado y hasta de alcaldes. Se repite la historia con lo que ocurre con los cuatro funcionarios del gobierno duartista que tuvieron ese mismo cargo y que él acusa y que ahora tienen que pagar decenas de miles de millones de pesos o los cargos penales que los implican.

Se sabe que anda en busca de un cargo legislativo para que lo proteja el fuero, pero tiene que ser plurinominal porque de mayoría no tendría la menor posibilidad si los votantes saben de quien se trata.

Con Colosio sería otro México

El tema del asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio ha vuelto a los medios nacionales y se habla hasta de otra persona, un agente del CISEN como el autor del segundo disparo. Hay ciertas pistas que involucran al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari

Lo que nadie analiza es como hubiera cambiado la historia de México si no ocurre este magnicidio, Ernesto Zedillo que no se llevaba con Colosio no hubiera llegado y se hubiera evitado el costoso Fobaproa que se sigue pagando con cientos de miles de millones de pesos y la desaparición y la venta de todos los ferrocarriles de pasaje del país.

Lo más seguro es que Carlos Salinas hubiera terminado en la cárcel al igual que su hermano Raúl. Si hubiera llegado Colosio a la Presidencia del país, no habría los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Había una buena relación del priista Colosio y López Obrador, no hubiera ocurrido el fraude electoral del 2006.

Xóchitl sin propuestas propias

Se le ocurrió a la candidata de la oposición Xóchitl Gálvez hacer su mañanera y como le da pena y se avergüenza usar los colores del PRI y del PAN decidió colocar el escenario donde domina el color rosa, el que más les gusta a las niñas ya que se identifica con ellas como nunca creció.

En lugar de aprovechar ese tiempo para dar a conocer sus programas de gobierno o planes de trabajo para solucionar problemas, solo se dedica atacar al presidente Andrés López Obrador, no sabe que el tabasqueño no va a estar en la boleta electoral y que confunde a sus amigos con sus enemigos y por eso ha criticado tanto al PRI como al PAN.

No tiene ninguna propuesta propia.

