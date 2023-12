Se transformó el panorama electoral

Columna: Maquiavelo

La situación política que se vive en el país y en el estado de Veracruz nos obliga a retornar a la columna diaria de este decano del periodismo, si bien me han pedido que no sean muy largas que con solo ver el tamaño de la misma desanima su lectura.

Hay que reconocer que el exgobernador de Veracruz Dante Delgado es un político congruente en todos los aspectos, desde un principio declaró que no se uniría al Titanic de los partidos de la oposición y a pesar de las fuertes presiones internas que comandaba el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y la que ejercieron los del PRIAN que son manipulados por el empresario millonario de Claudio X González junior, ha resistido y se mantiene como independiente y esa situación es bien reconocida y resulta más que obvio que obtendrá una alta votación en el próximo mes de junio del año entrante.

La exhibida que les ha dado a los del PRIAN de Nuevo León su gobernador constitucional Samuel García es toda una vergüenza para la militancia de estos tradicionales partidos políticos al haberle exigido para aceptar su retorno a la licencia pedida que no realizó, por su conveniencia personal, en primer lugar pidieron que no se les cobrara los impuestos y obviamente el estado no tendría recursos públicos para el gasto corriente y los servicios que requiere la ciudadanía neolonesa y la segunda petición no tiene nombre, que sacara de la cárcel a los delincuentes políticos corruptos que pertenecen a sus partidos; y otra más de sus absurdas y denigrantes peticiones, que se les repartiera dinero a los diputados locales del PRIAN para que pudiera tomar posesión de su cargo como gobernador que había ganado en las elecciones realizadas. Las otras dos peticiones no vale la pena mencionarlas.

Por razones legales el gobernador sustituto Luis Orozco Suárez presentó su renuncia y Samuel García retomó el poder ejecutivo estatal.

No descarta el columnista que se postule como candidata presidencial de MC a la esposa del gobernador la psicóloga Mariana Rodríguez Cantú, que es la verdadera política o el propio dirigente nacional de MC, Dante Delgado Rannauro.

Las elecciones de Veracruz con el mayor antagonismo

En la pasada asamblea de la Alianza Generacional que preside el ex senador y ex candidato a la gubernatura de Veracruz Héctor Yunes Landa exhibieron el músculo político que cuentan los partidos de la oposición para ganar a la poderosa estructura electoral de Morena en las elecciones del 2024.

La unión mostrada por los llamados Yunes rojos con su candidato el diputado federal José Yunes Zorrilla y los Yunes azules que dirige el millonario clan familiar del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por primera ocasión a todo lo largo de su historial político se fusionaron a pesar de las tradicionales peleas y traiciones entre los mismos parientes, vinieron a demostrar que están decididos a todo y lo que les sobra es el recurso económico que se impone casi siempre en estos procesos.

Serán sin duda las elecciones más competitivas que se hayan realizado en la entidad.

