Se equivocaron de estrategia electoral

Columna: Maquiavelo

Febrero 20, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 20, 2024, 07:00 a.m.

No sé a quién se le ocurrió que una campaña electoral podía ser enfocada hacia otras personas que no son los candidatos, para el grupo opositor compuesto por un incongruente multipartidismo que reúne al PRI dando bandazos con la ultra derecha del PAN y un agónico PRD, contrataron a un genio electoral que no aprendió.

Según los estrategas electorales atacando, al presidente Andrés Manuel López Obrador debilitan a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum quien en todas las encuestas llega a estar casi al tres por uno de Bertha Xóchitl Gálvez, quien desesperada acudió a ver al Papa Francisco a ver si le hacia el milagro, como aquel que hiciera el señor Jesucristo que multiplicó los peces y los panes, ante una multitud que había pasado hambre. Ella pretende que se le multiplique los votos.

Lo mismo ocurre en Veracruz donde atacan por otros motivos al gobernador Cuitláhuac García y con ello lo quieren poner como ejemplo de lo que pasaría si llega Rocío Nahle, quien es totalmente diferente.

Se olvidan de lo más elemental, ni López Obrador, ni García Jiménez, son candidatos ni van a aparecer en las boletas.

El equipo que tienen para este proceso deben cambiarlo porque se equivocaron de quien es el enemigo político.

Como el perro de las dos tortas

Para el exsenador Héctor Yunes Landa que estaba haciendo una intensa campaña para llegar a la gubernatura de manera disciplinada se puso a los órdenes del que decidió la coalición del Frente que tenía mayores posibilidades, el diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla. En ningún momento se rebeló, sino todo lo contrario, puso todo su equipo a que trabajara para el hombre de Perote.

En cambio, los del PAN que no podían tener candidato a gobernador porque le correspondía al PRI el estado de Veracruz se quieren quedar con todo el pastel y por lo pronto se repartieron las senadurías y a Julen Rementería que se merecía que repitiera lo hicieron a un lado.

Los de la derecha son insaciables se quedaron con las candidaturas de la Presidencia de la República y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y están trabajando Veracruz para el 2030.

Pepe Yunes no puede olvidar que es del partido tricolor y que ideológicamente no deberían comulgar con Acción Nacional.

Reconocimiento a la Revista Líder

La revista Líder quiso dejar un testimonio cuando se ejerce "El Periodismo hasta sus Últimas Consecuencias" Así lo tituló y en agradecimiento se publica dicho texto:

"Periodista, catedrático, escritor y empresario José Pablo Robles Martínez ha encarnado todas esas facetas en su persona, y en todas es un hombre exitoso. Empezó editando un modesto periódico en Carlos A. Carrillo, y con el tiempo se convirtió en uno de los mejores empresarios periodísticos más importantes de la entidad.

Egresado de la entonces Facultad de Periodismo de la Universidad Veracruzana. Es dueño del Diario del Istmo, el más influyente del sur de Veracruz, así como de Imagen de Veracruz y de la Revista Llave. Además, creó y dirigió el Colegio de Periodistas de Veracruz.

Ha sido cinco veces Premio Nacional de Periodismo, y corresponsal en la cruenta guerra del Líbano, su experiencia quedó plasmada en los libros ´Un Infierno llamado Líbano´ y ´Más allá de la Memoria´.

El escrito es aún más largo, pero quisimos poner la primera parte y dar las gracias.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas