Recomendación a la candidata de Morena

Columna: Maquiavelo

Diciembre 08, 2023, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Diciembre 08, 2023, 07:00 a.m.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador es la persona mejor informada, desde sus inicios en la actividad política el tabasqueño adquirió esa habilidad de enterarse a fondo y se mantenía con el conocimiento de los personajes públicos y sus actividades, ahora que es el Jefe de la Nación es la tarea que más práctica.

Conoce al detalle la singular situación política que existe en el estado de Veracruz de ahí la recomendación a la candidata a la gubernatura Rocío Nahle de mantenerse al margen del Ejecutivo Estatal porque afectaría seriamente el proceso electoral que domina el partido en el poder.

Este conocimiento lo vivieron y se lo trasmitieron durante sus visitas al estado los aspirantes presidenciales Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal no solamente valoraron la opinión del pueblo veracruzano, sino que llegaron a tener problemas personales con el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

La confianza de Morena de ganar

Porque tienen la seguridad de ganar las elecciones federales del 2024 los candidatos a los diferentes cargos de Morena. En primer lugar, por la penetración de los programas sociales que ha logrado que el 61 por ciento de los hogares mexicanos reciben un apoyo del gobierno de la cuarta transformación; en segundo, que la recuperación económica de México la cual es innegable por muchos motivos, el crecimiento del PIB, la reducción del desempleo y contar con la moneda más fuerte; en tercer término, lo ocurrido en los comicios intermedios del 2021 estaba el país con la pandemia en su punto más álgido y fue cuando las clases altas y medias de la Ciudad de México salieron a votar, en esta ocasión son las clases bajas las que salen a votar por ser elección presidencial y el voto duro de Morena se hace presente.

Se olvidan de los jóvenes que van a votar

Las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, así como los aspirantes de Morena, Rocío Nahle y el candidato del frente amplio José Yunes a la gubernatura del estado de Veracruz no han tomado en cuenta a los jóvenes que van a votar por primera vez y aquellos que fluctúan antes de los 30 años, que son varios millones de mexicanos a los que hay que motivarlos de manera muy diferente para que el sufragio que emitan sea para su causa.

Si bien es cierto para la gran mayoría de este sector no les interesa la política y por lo tanto no asisten a las urnas y es que los equipos de campaña de los antes mencionados no figura el personal que se identifique con estas nuevas generaciones.

Aunado que los discursos de campaña electoral que pronuncian no les dice nada a este sector juvenil.

Los líderes nacionales y estatales de los partidos políticos están muy alejados de la juventud mexicana aunado que ninguno de los candidato-as es menor de los 50 años, situación que había aprovechado el frustrado candidato de MC Samuel García.

La prioridad de las campañas de este junio del 2024 es atraer el voto juvenil, las mujeres y los indecisos que representan el 35 por ciento de la población.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas