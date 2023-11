Morena y su nuevo camino

Columna: Maquiavelo

Hubo un acuerdo político entre el excanciller Marcelo Ebrard y la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Se tuvo que reconocer que él y sus seguidores son la segunda fuerza política dentro del movimiento y por lo tanto exigen importantes posiciones tanto en el poder ejecutivo, como en el legislativo y dentro del propio comité ejecutivo nacional de Morena.

Se tuvo que reconocer que sí hubo graves irregularidades en el proceso de la selección de la candidatura Sheinbaum Pardo y que los elementos que trabajaban a su favor serán debidamente sancionados.

Lo importante de este pacto político es que se mantuvo la unidad partidista, lo que garantiza la continuación del gobierno de la cuarta transformación, sobre todo, que el equipo de seguidores de Ebrard será compensado dentro de la nueva administración.

En este acuerdo figuran políticos veracruzanos que serán tomados en cuenta a tono, entre ellos figura el diputado Rafael Hernández Villalpando. Con lo platicado y la importancia que representa la figura de Marcelo dentro del nuevo gobierno federal, él que seguramente no pasará buenos momentos es el líder nacional, Mario Delgado, al reconocer la Comisión de Honor y Justicia que sí hubo violaciones durante el proceso y que el dirigente nacional hizo caso omiso.

Este nuevo entendimiento político debe preocupar a ciertos funcionarios estatales que fueron irrespetuosos durante la gira que desarrollaba en la entidad el precandidato.

Para Sheinbaum Pardo será de vital importancia contar con el apoyo por los amplios contactos que cuenta Ebrard con presidentes y altos funcionarios de las grandes potencias económicas del mundo. Un renglón que no existía dentro del equipo inicial de la ex jefa del gobierno capitalino.

El zacatecano Ricardo Monreal es otro de los personajes que resultarán beneficiados dentro del nuevo acuerdo político morenista. Él junto con Ebrard son los que pueden hacer que la difícil clase media de la ciudad de México apoye para que no se pierda el que fuera el principal bastión electoral de la izquierda desde que se ganó con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

El silencio sobre Eric Cisneros

La abierta oposición del exsecretario de gobierno Eric Cisneros Burgos en contra de la que lo recomendó Rocío Nahle García no es nada pasiva sino acusatoria al revelar que no ganó la encuesta y al parecer hasta la fecha no tiene ninguna consecuencia por parte de ambas personas como también de su exjefe el gobernador Cuitláhuac García lo que motiva a diversas especulaciones que es preferible no abordar.

No hace falta desconocer que el originario de Otatitlán sí posee una importante fuerza política entre varias decenas de alcaldes que fueron impuestos por él, además de sus buenas relaciones con los posibles candidatos a la gubernatura de oposición.

Lo que más se maneja en los medios políticos es de dónde sacó tanto dinero para su campaña en busca de la sucesión en el gobierno estatal, posición que ya había manejado en cuanto al probar personalmente el poder gubernamental y tomar las grandes decisiones financieras que le permitieron los cientos de espectaculares, bardas, camionetas con sus logos y el numeroso personal que movía para sus eventos.

Demostró en los hechos que tiene el manejo de masas y está en sus manos otorgar el apoyo valioso a los opositores políticos que quieran competir ventajosamente en junio del próximo año.

El costo él lo decide, ya sea en posiciones o negocios futuros... es la política de siempre.

