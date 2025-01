Se dice que… Llegó el día para Donald Trump

Llegó el día para Donald Trump

Este día toma posesión de la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, es difícil saber cuánto de lo que ha dicho corresponde a un plan u objetivos específicos y cuanto a otro tipo de estrategias políticas y mediáticas como acaparar de nuevo los titulares, lo que llama más la atención sobre México es el anuncio de las deportaciones masivas y a nivel internacional el empeño sobre quedarse de nuevo con el canal de Panamá que lo devolvieron en los años 90 con el único pretexto, según él que está dominado por China y tratan muy mal a los norteamericanos.

Desde antes de que llegara este día, ha demostrado su capacidad para agitar las aguas globales con los temas de forzar a Dinamarca que les venda Groenlandia y anexarse a Canadá como otro estado, sin descartar el uso de la fuerza militar o de coerción económica con su vecino país del norte. Lo único que cambió de lograr estos objetivos fue por usar la fuerza económica. A pregunta de un reportero, el republicano comentó “No puedo asegurarlo, pero puedo decir que los necesitamos para la seguridad económica. Puede ser que tengamos que hacer algo”.

“Queremos ese territorio de Groenlandia por seguridad nacional. Nadie puede decir que Dinamarca tiene derecho legal sobre ese territorio, pero lo necesitamos para la seguridad, hablo para proteger al mundo libre”.

Esta fue la última conferencia de prensa antes de llegar de nuevo a la Casa Blanca. Lo que si mantiene vigente es poner aranceles altos aquella nación que no acepte sus propuestas. También abordó el tema con la Unión Europea sobre un déficit anual 350 mil millones de dólares, “cuando ellos no adquieren nuestros automóviles y no nos compran nuestros productos agrícolas”.

El dilema de Boca del Río

La decisión del Comité Nacional de expulsar a todos los Yunes azules, es la oportunidad de que el candidato-a para Boca del Río sea totalmente ajenos a este grupo familiar y los que aspiran tienen ahora ese problema ya sea Humberto Morelli y María Josefina Gamboa Torales sus carreras políticas están ligadas a ese clan.

La labor realizada por funcionarios municipales de ese partido es reconocida por la ciudadanía boqueña. Ahora que buscar a otro aspirante del PAN que no pertenezca al grupo yunista no se ve a otro personaje en el panorama político-electoral.

El dirigente nacional Jorge Romero, el del cartel inmobiliario, se encuentra ante esa problemática, si dan por perdido el municipio boqueño, prácticamente dejaría de ser la segunda fuerza electoral del estado, desplazados por el Verde.

Le dejarían libre el camino a Bertha Ahued Malpica actual diputada local.

Del Distrito Federal a la Ciudad de México

Durante 25 años desde que se instauró la jefatura de Gobierno de lo que aquel entonces se llama el Distrito Federal, han pasado importantes políticos que han llegado a la Presidencia de la República se inició con ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Marcelo Ebrard, Miguel Mancera y Claudia Sheinbaum, todos muy diferentes con el predominio de la izquierda los capitalinos se identifican con funcionarios progresistas. Han pasado todos ellos por serias crisis, pero han cambiado la imagen de la metrópoli, surgieron los segundos pisos criticados en un principio y han resultado con grandes beneficios para a circulación de una ciudad congestionada.