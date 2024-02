Le toca al PRI que se olviden los del PAN

Columna: Maquiavelo

Febrero 28, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 28, 2024, 07:00 a.m.

No es una buena señal que los Yunes azules estén buscando cargos legislativos es un claro indicativo que no le ven posibilidades al candidato de la coalición del PRIAN José Yunes Zorrilla, o no son considerados para acompañarlo en su calidad de nuevo gobernador de Veracruz.

Existen numerosas especulaciones sobre la búsqueda del fuero por los extraños cambios de domicilio penitenciario del exfiscal Jorge Winckler que los podría implicar sobre los delitos que se le imputan y que él puede aducir que se lo ordenaban.

No se puede dejar al margen que el candidato es priista y que le correspondió el estado de Veracruz el partido tricolor.

La secretaría de gobierno o el control de la cámara de diputados local le tocan por méritos propios a Héctor Yunes Landa que no se lleva con su primo hermano.

Para llorar la lista de candidatos a diputados

De la lista de candidatos a diputados federales son pocos los que se salvan del rechazo popular ya que se trata de recomendados del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de la candidata Rocío Nahle García y del excoordinador general de Bienestar Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Ninguno de ellos fueron electos por ganar una encuesta, que además se desconoce si esta fue realizada.

El problema es serio por la importancia que tiene para el presidente López Obrador obtener la mayoría calificada en el próximo congreso federal en que se presentarán de nuevo las 20 iniciativas presidenciales que buscan fortalecer el nuevo gobierno.

Con esos candidatos que responden a intereses particulares muy ajenos a la problemática que confronta la población veracruzana y desconocen la importancia que revisten las nuevas reformas que requiere el país.

El papel de los gobernadores

La importancia que tienen los gobernadores en la campaña presidencial es considerada como vital para fortalecer o debilitar a las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Se le da un especial interés sobre los abucheos que reciben algunos gobernadores como ha ocurrido con los de Morelos, Veracruz y Sinaloa, Cuauhtémoc Blanco, Cuitláhuac García y Rubén Rocha respectivamente. Lo aprovechan los opositores para difundir un termómetro del sentir de la gente y demostrar su descontento.

En esos sondeos destacan a gobernantes de la oposición con mayor aceptación a Mauricio Vila de Yucatán, Tere Jiménez de Aguascalientes y Mauricio Kuri de Querétaro.

No sería extraño que a estos gobernadores que han causado problemas para la continuación del proyecto de la cuarta transformación sean llamados a Palacio Nacional y pedirles que no se hagan presentes en este proceso electoral por el lastre y la serie de negativos que representan.

Los acompañantes de Claudia Sheinbaum

El equipo de campaña de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum es considerado como el más poderoso por el alto nivel de sus integrantes que lo forman los que fueron sus contrincantes en el proceso de selección, entre los que se cuentan Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Manuel Velazco. Es un cuarteto que tiene la experiencia y talento y de manera muy especial cuentan con miles de seguidores. En el segundo plano figuran Mario Delgado, Gerardo Fernández Noroña y Tatiana Clouthier. No se descartan que habrá nuevas caras dentro de su equipo, lamentablemente no figura ningún miembro de la clase política veracruzana.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas