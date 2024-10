Se dice que...

Las elecciones de la dirigencia del PAN

Juan José Rodríguez Prats en un priista que ha militado durante 24 años en el PAN, siempre se ha identificado plenamente con Veracruz donde hizo sus estudios, ha sido legislador federal y reconoce a los fundadores del albiazul al que ahora considera como un partido en plena decadencia, muy ajeno a los principios y doctrina de sus fundadores.

Afirma que su creador don Manuel Gómez Morín cuando se le consultaba sobre temas legislativos relacionados a la economía aconsejaba la experiencia de las amas de casa: no se puede gastar lo que no se tiene, precisar lo prioritario y no endeudarse. Evidentemente cada centavo tiene ser destinado a lo más prioritario.

Él dice que “el 10 de noviembre será un día importante para el PAN se vive con la amenaza de la continuidad del actual grupo y sería un golpe letal y la certeza de ser cooptado por el oficialismo. Plenamente convencido votaré por Adriana Dávila, lo urgente es evitar divisiones y tener un dirigente nacional con autoridad moral”.

Ayer, en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum los exhibió cuando votaron en contra de los apoyos sociales que otorga el gobierno federal a favor de los adultos mayores y de las personas que tienen alguna incapacidad. Les dijo que son hipócritas porque afuera dicen que están a favor en ayudar a los necesitados y en el congreso muestran su rechazo a estos apoyos a millones de mexicanos que lo necesitan.

Para fortuna de Veracruz los panistas que se consideran como la segunda fuerza política están totalmente divididos y los que invertían en las campañas políticas eran los Yunes azules ahora están amenazados con ser expulsados y sin ellos posiblemente sigan el mismo camino del PRD veracruzano, que al igual llegaron a ser la fuerza política de oposición más importante y ahora están a punto de la extinción.

En el olvido la Cuenca del Papaloapan

La cuenca del Papaloapan en la época de los presidentes veracruzanos Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines fue considerada como el granero más importante del país, por contar con abundantes recursos naturales y el ingenio azucarero más grande del mundo; ahora es una zona en abandono por las autoridades, con un río contaminado y que tiene décadas sin haber sido dragado, por ello las amenazas de inundación en las ciudades de Cosamaloapan y Tlacotalpan, municipios que no recuerdan alguna visita del gobernador Cuitláhuac García, era considerado un feudo político por el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros, que ahora vive en la península de Yucatán disfrutando de los recursos públicos invertidos en la zona de Los Cabos.

Sigue la investigación contra Televisa

La salida de Emilio Azcárraga de Televisa por una investigación criminal, provocó el desplome de las acciones de dicha empresa, el departamento de justicia de los Estados Unidos no se anda con rodeos y en el curso del próximo mes se conocerá a fondo el desenlace de esta historia de corrupción que ha manchado al futbol profesional, que por lo pronto ha borrado el apellido Azcárraga de este emporio televisivo que existe gracias a una concesión del gobierno federal.

Esta novela se remonta a un crimen del vicepresidente corporativo de Televisa, Adolfo Lagos quien iba a ir a declarar sobre este tema de sobornos a dirigentes de la FIFA por parte de Azcárraga para la exclusividad de torneos de la Copa del Mundo.