La política es sólo un buen negocio

Columna: Maquiavelo

Febrero 23, 2024, 07:00 a.m.

Por: Maquiavelo Fecha: Febrero 23, 2024, 07:00 a.m.

En estos tiempos de elecciones los dirigentes de los partidos políticos son exhibidos y no hay uno que se salve, para Alejandro Moreno del PRI le ha llovido en serio, hasta su candidata del Estado de México, Alejandra del Moral, lo acusó de traidor, al igual que a Dante Delgado de MC con la selección de sus candidatos para las senadurías, Alejandra Barrales y la ‘chapulina’ de Sandra Cuevas y la extraña separación de Patricia Mercado tiene sus motivos congruentes para dejar la vocería de Jorge Álvarez Máynez que sigue en el anonimato electoral, de Marko Cortez del PAN quien mostró que no existe dignidad política con los nombramientos de los Yunes azules no piensa en visitar el estado de Veracruz con su candidata Bertha Xóchitl Gálvez. Posiblemente lo haga en el cierre de la campaña de José Yunes Zorrilla.

Mario Delgado se manifiesta ajeno a las absurdas e impresentables designaciones sobre los diputados federales de Morena en Veracruz y acepta que no corresponden a las encuestas que algunas son fantasmas.

De los directivos de los otros partidos calificados como la chiquillería se dio cuenta demasiado tarde que en esto de las coaliciones no son tomados en cuenta. Javier Herrera Borunda y Alberto Silva mejor conocido como ‘El Cisne’, tienen razón en calificar a sus líderes de que están muy verdes para los acuerdos tomados y el cumplimiento de compromisos políticos.

Ahora sí, los militantes de cualquier partido político en nuestro país, sabe a conciencia que se trata de una empresa comercial de la cual los únicos socios mayoritarios son los líderes nacionales.

Siempre apegado a la ley

Para los que conocen a fondo al presidente López Obrador saben que no es una persona vengativa, que toma todo su tiempo para aplicar su desquite, siempre apegado el castigo a la ley. El caso específico de Salinas Pliego quien ya perdió su caso ante un tribunal colegiado y tiene que pagar los 26 mil millones de pesos de impuestos y que el campo de golf que tiene en Huatulco lo convertirán en zona protegida; es un ejemplo para aquellos políticos de Veracruz que siguen libres a pesar de acumular graves denuncias, el mandatario antes de irse tomará su revancha, porque no habrá impunidad para nadie.

El noticiero ‘Hechos’ de Javier Alatorre tendrá que cambiar.

Qué futuro les espera

Algo especial ocurrió en Veracruz la mayoría de los funcionarios cercanos al gobernador Cuitláhuac García estaban seguros que tendrían como compensación un cargo legislativo y el único que figuró fue el secretario de Educación Zenyazen Escobar en un distrito donde la oposición tiene poder.

Sólo que sea plurinominal Eleazar Guerrero se sentirá seguro por ser él más vulnerable por manejar recursos públicos y requiere el fuero por lo que tiene que venir.

Los funcionarios estatales saben que en cualquier auditoría sería complicado explicar el destino de un dinero que le pertenece al pueblo.

En el misterio sigue el exsecretario, de gobierno Eric Cisneros Burgos, si bien no debe estar preocupado sobre su futuro económico, que ocurriría sin la suerte política que tuvo con Rocío y Cuitláhuac llegara a cambiar y tuviera que retornar a la tranquilidad californiana a disfrutar lo que logró en la imposición de alcaldes y funcionarios estatales. Lo más grave para cualquier exfuncionario es la incertidumbre que se vivirá.

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

Más columnas