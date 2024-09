Se dice que...

Estudiar para superarse nunca termina

El notario veracruzano Ignacio Morales Lechuga considerado como uno de los mejores abogados de México que ha sido procurador de la ciudad de México y procurador General de la República, además de embajador en Francia y secretario de gobierno en Veracruz.

Es el señor que a pesar de haber sido el rector de la Escuela Libre de Derecho, se encuentra en calidad de estudiante para obtener el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, para él continuarse capacitando y tener mayores conocimientos no existen las barreras del tiempo cuando la mayoría piensa en retirarse o jubilarse por la larga carrera de una vida exitosa. Hay una máxima entre los humanos que dice que cuando se consigue un éxito no conviene dejarlo guardarlo en el silencio.

Lo único que vale es la realidad

En política no hay nada escrito, no existen normas regulatorias, siempre se rigen por negociaciones y acuerdos entre los que se pensaban que eran los peores enemigos, no se olvide que este oficio es de intereses que convienen a ambos, el caso del clan de los Yunes Linares-Márquez los dos Migueles son senadores propietario y suplente, que apoyaron la Reforma fiscal propuesta por el gobierno de la cuarta trasformación, eso se traduce como el mejor ejemplo sobre el real manejo de la habilidad que tienen los políticos.

Se podrán hacer cientos de especulaciones, pero la realidad de los hechos destruye las palabras, en política no existe la memoria sólo el recuerdo y el olvido.

Este caso lo importante es darle vuelta a la hoja y dejar que los protagonistas decidan lo que más les conviene.

El radical cambio del periodismo

Cuando se iniciaba una persona en el periodismo escrito se empezaba como reportero de guardia quien era el que cubría alguna nota periodística ocurrida en la madrugada cuando ya se habían retirado los periodistas de la sala de redacción. Para que se le ascendiera ocupaba la fuente como redactor de la información policiaca, la nota roja que se llegaba a poner en las últimas páginas del medio impreso.

Lo que son las cosas ahora los hechos de violencia, los crímenes, asaltos y todo que se considera como grandes delitos son los que se llevan la portada.

Ese radical cambio provocado por el crimen organizado y los delincuentes del llamado cuello blanco que tiene que ver con los banqueros, la gente adinerada y la clase política son los que figuran en las primeras planas de la mayoría de los periódicos.

De acuerdo a los editores es lo que más le interesa al público lector y es lo que atrae.

Son espacios que rechazan los publicistas y las cadenas comerciales, según ellos manchan sus anuncios las notas de violencia.

Es un nuevo mundo el oficio del periodista.

Resulta extraño que el periódico el Universal haya tundido en sus editoriales al expresidente Ernesto Zedillo cuando se suponía que era uno de sus mejores aliados.

“Además que debe saber Zedillo de política si no fue capaz de que su gallo, Francisco Labastida Ochoa, ganara la elección del año 2,000.

Él tuvo que entregar la banda presidencial al candidato opositor, el panista Vicente Fox.

“Zedillo apenas pudo construir, y medio chueco un primer piso, cuando AMLO ya va por el segundo, así que no le quieran vender pejelagartos a un tabasqueño”.